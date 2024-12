Private equity-fond klarte bare å realisere halvparten av verdien de typisk selger i løpet av 2024, skriver Financial Times.

Det er det tredje året på rad med skuffende utbetalinger til investorer på grunn av avtaletørke.

Skuffede investorer

Normalt selger oppkjøpsfond rundt 20 prosent av investeringene sine årlig, men årets utbetalinger forventes å være omtrent halvparten av dette.

Cambridge Associates, som rådgir store institusjoner om private equity-investeringer, anslår at fondene har utbetalt nesten 400 milliarder dollar mindre til investorer de siste tre årene enn det historiske gjennomsnittet. Det tilsvarer nesten 4,5 billioner kroner.



Ifølge FT har selskaper slitt med å inngå avtaler til attraktive priser siden tidlig i 2022, da stigende renter førte til høyere finansieringskostnader og lavere selskapsverdier.

Meglere og rådgivere forventer at aktiviteten innen fusjoner og oppkjøp vil akselerere i 2025, og flere store børsnoteringer i år har gitt håp om økt aktivitet fremover. Konsulentselskapet Bain & Co. advarer imidlertid om at bransjen står overfor en opphopning av aldrende avtaler til en verdi av 3 billioner dollar som må realiseres de neste årene.

Optimistisk prising

Flere private equity-investorer har blitt skeptiske til om bransjen vil klare å selge eierandeler til priser som er i nærheten av fondenes nåværende verdsettelse.

– Det er enorme mengder kapital som har blitt investert basert på antakelser som ikke lenger er gyldige, sier en stor bransjeinvestor til Financial Times.



I 2021 ble avtaler for over 1 billion dollar i oppkjøp inngått, rett før rentene steg, og mange avtaler er fortsatt oppført i fondenes bøker med altfor optimistiske verdsettelser.

Ifølge Goldman Sachs ble salg tidligere gjort med en premie på 10 prosent, men nå skjer de ofte med rabatter på 10-15 prosent.

– Private equity generelt er fortsatt overvurdert, noe som fører til denne situasjonen hvor eiendeler sitter fast, sier Michael Brandmeyer i Goldman Sachs.