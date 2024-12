Børsoppgang i Tokyo og Shanghai – potensiell storfusjon styrker aksjer

I Japan stiger Nikkei 1,12 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 1,20 prosent.

Ifølge CNBC ble det i dag kjent at japanerne nå forbereder et rekordhøyt budsjett på 735 milliarder dollar for regnskapsåret som startet i april. Det skal blant annet ta høyde for økte utgifter til gjeldsbetjening.

I tillegg uttalte Japans sentralbanksjef Kazuo Ueda i dag at det nå forventes at landets økonomi i 2025 vil bevege seg nærmere bærekraftig og stabil inflasjon på 2 prosent, ledsaget av lønnsøkninger. Yen styrker seg torsdag til 157,42 mot dollar, noe som signaliserer at markedet forventer potensielle renteøkninger fra Bank of Japan.

For en drøy uke siden ble det kjent at de to bilprodusentene Nissan og Honda vurderer en fusjon, og tidligere denne uken startet de offisielle forhandlingene. Torsdag morgen steg førstnevnte 6,58 prosent, mens Honda klatret 3,84 prosent. Dersom sammenslåingen går i boks kan det nye selskapet bli verdens tredje største bilprodusent.

Oppjusterte anslag

I Kina styrkes Shanghai Composite 0,14 prosent, mens CSI 300 er opp 0,05 prosent.

Verdensbanken har oppgradert sine BNP-prognoser for Kina i 2024 og 2025. Etter at de kinesiske myndighetene den siste tiden har lansert en rekke tiltak for å stimulere landets økonomi, forventer Verdensbanken nå at Kinas BNP vil vokse med 4,9 inneværende år, opp fra tidligere ventet 4,8 prosent. I 2025 er forventningene jekket opp fra 4,1 til 4,5 prosent.

Ellers i Asia faller Kosip i Sør-Korea 0,44 prosent. Nifty 50 i India legger på seg 0,07 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,21 prosent. Markedene i Hongkong og Australia er stengt 2. juledag.