Wall Street åpnet ned fredag og fortsetter med et bredt fall i kveldstimene. Likevel har børsene hentet seg noe inn de siste to timene.

Slik ser de ledende indeksene ut i 21-tiden:

Samleindeksen S&P 500 faller 1,0 prosent til 5.975 poeng, Nasdaq er ned 1,5 prosent til 19.724 poeng, og Dow Jones faller også 0,6 prosent til 43.047 poeng.

Tiårsrenten er på 4,62 prosent. Den var nylig oppe i 4,64 prosent, som er det høyeste siden mai. Den såkalte VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, står i 16,29, opp 10,6 prosent.

Tek-aksjene lider

Nasdaq-indeksen er dagens tapende indeks så langt, og blant de såkalte «Magnificent 7»-aksjene faller samtlige.

Mikrochip-produsenten Nvidia er ned 2,3 prosent, mens bilprodusenten Tesla faller hele 5 prosent.

Software-aksjen Microsoft er ned 1,8 prosent, mens Amazon faller 1,6 prosent. Google sitt morselskap Alphabet faller 1,4 prosent, mens Meta er ned 1 prosent.

Apple nærmer seg milepæl

Apple nærmer seg 4.000 milliarder dollar i markedsverdi, hvor markedsverdien rundt 3.920 milliarder før åpning fredag. Dersom Apple klarer milepælen, vil det bli den første aksjen noensinne til å bli med i 4.000 milliarder-klubben.

«Vi tror Apple går inn i en flerårig AI-drevet iPhone-oppgraderingssyklus som fortsatt undervurderes av markedet. Roma ble ikke bygget på en dag, og det vil heller ikke Apples AI-strategi,» skrev Wedbush-analytiker Daniel Ives torsdag og økte kursmålet sitt fra 300 til 325 dollar pr. aksje.

Apple-aksjen er ned 1,5 prosent til 255,15 dollar.

Strømmegigant faller

Strømmeselskapet Netflix, som hadde seerrekord 1.juledag etter sending av en amerikansk fotballkamp, der Beyoncé opptrådte i pausen, synker på Wall Street fredag. Netflix-aksjen er ned 1,9 prosent så langt i handelsdagen.

Andre juledag hadde den sørkoreanske serien Squid-Games premiere av sesong to på Netflix, men reaksjonene blant kritikere i Sør-Korea har vært blandet. Denne labre mottakelsen har gjort at børskursene for flere sørkoreanske bedrifter som har jobbet med serien, har gått ned.

Den sørkoreanske serien fikk stor oppmerksomhet og anerkjennelse etter den første sesongen ble sluppet i 2021.

Oljepris

Prisen for nordsjøolje stiger 0,4 prosent til 73,55 dollar fatet. WTI-oljen er opp 1,2 prosent til 70,43 dollar.