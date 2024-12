Blodrødt på Wall Street – tek-aksjene mistet terreng

(Saken oppdateres).

Wall Street åpnet ned i ukens siste handelsdag og var preget av bred nedgang store deler av dagen. Til tross for at New-York børsen hentet seg noe inn i kveldstimene stod de toneangivende indeksene i rødt ved børsslutt.

Til tross for en tilbakegang for nøkkelindeksene har de levert sterk oppgang i løpet av året så langt. S&P500 har steget mer enn 25 prosent hittil i år, mens Nasdaq er opp 31 prosent.

Slik gikk det med de ledende indeksene fredag:

Samleindeksen S&P 500 falt 1,1 prosent til 5.970 poeng, Nasdaq endte ned 1,5 prosent til 19.722 poeng, mens Dow Jones falt 0,8 prosent til 42.992 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,62 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 13,7 prosent til 16,74.

– Opprinnelig var markedet så fokusert på de positive sidene ved Trumps valg, men jeg tror det er mer usikkerhet knyttet til toll og immigrasjon når vi ser mot neste år. Vi ser økende inflasjon. Tiårsobligasjonen har steget litt hver dag, sa Keith Lerner, co-chief investment officer og sjefstrateg for Truist til Yahoo Finance.

Kraftig fall for tek-gigantene

Det meste av fredagens fall var sentrert rundt teknologi aksjer, hvor børskjemper som Nvidia og Tesla falt tungt. Nasdaq-indeksen ble dagens tapende indeks med et fall på nær to prosent etter et negativt sentiment hos investorene. Blant de såkalte «Magnificent 7»-aksjene falt samtlige.