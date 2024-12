Kongsberg-kongen: Selger aksjer etter himmelferd

Øyvin Anders Brøymer gikk inn i året med i overkant av 2 millioner aksjer Kongsberg Gruppen. I følge aksjonærtjenesten Holdings er posisjonen redusert til i underkant av 1,4 millioner aksjer med en verdi på rundt 1,8 milliarder kroner.

Ifølge Finansavisens bjellesautjeneste har Brøymer solgt 100.000 aksjer for 126,6 millioner kroner. Det skjer etter at Kongsberg Gruppen har steget nærmere 180 prosent på børs så langt i år, og hele 840 prosent de siste fem årene.

Brøymer kjøpte sine første aksjer 550.000 aksjer i Kongsberg Gruppen tilbake i 2017 på kurs 126,5 kroner per aksje. På de aksjene har investoren gjort mer enn 10-gangeren.

Blystad på kjøperen

Samme dag som Brøymer solgte 100.000 aksjer kom det frem at skipsreder Arne Blystad har kjøpt 50.000 aksjer til en verdi av 63,3 millioner kroner. Det skjer en drøy uke etter at det ble meldt at Blystad hadde solgt alle aksjene sine i Kongsberg Gruppen. Om aksjene ble utlånt eller solgt er ikke kjent for Finansavisen, men vi kan konstatere at Blystad nå er tilbake på aksjonærlisten.

I investor Ulf Huse sitt julebrev luftet han tanken om å gå short i Kongsberg Gruppen. Investoren hadde følgende å si om aksjen:

«Aksjen handles til doble multipler av internasjonale sammenlignbare selskaper. Det meste av inntjening reinvesteres. Dette er nok riktig å gjøre for KOG, men gjør at aksjonærene ikke ser noe til cashen i mellomtiden. I tillegg er det marine som har drevet størstedelen av operasjonell utvikling og utgjør rundt 60 prosent av inntjening.. Dette skal da vel ikke ha 27-ganger estimert EBITDA-multippel på peak marginer? Blir det fred i verden neste år, tror jeg at forsvarsbudsjetter vil få mindre fokus over tid».