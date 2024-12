Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Den prisbelønte gründeren Madeleine Bjørnestad Røeds mobilapp for investeringer med kvinner, Stack x Me, har gått fra hype til pengesluk.

Røed har snakket om børsnotering og millioner av brukere, men selskapet hennes har bare oppnådd en brøkdel, og snart er kassen tom. Totalt har det hentet over 27 millioner kroner siden oppstarten. Tross en mislykket kapitalrunde i høst, holder Røed på ambisjonene.

Investor Arne Fredly har tjent 130 millioner kroner på fire måneder i Kongsberg Automotive. Han kjøpte på bunn i september, og nå har han en urealisert gevinst på 78 prosent.

Arild Vigen Christoffersen, en aktiv aksjonær og nå leder av nominasjonskomiteen i Kongsberg Automotive, er ikke redd for at Fredly skal realisere gevinsten nå. Han sier han har en kjempegod dialog med Fredly, og at de er helt enige om veien videre.

DNB-fondet DNB Disruptive Opportunities er det femte beste fondet på verdensbasis i år, med en oppgang på 72,8 prosent.

Fondet styres av Audun Wickstrand Iversen. Han tror flere investorer kommer til å ta mer risiko i 2025, særlig hvis amerikanske S&P 500 stiger mellom 5 og 10 prosent. Det er mye crazy som vil skje, sier han.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om togstansen 1. og 2. juledag. Hvor skal man begynne, hvis man skal evaluere den norske togfallitten? På toppen, kanskje.

Der sitter Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane Nor, og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Ikke fnugg av jernbane- eller transportkunnskap. Vi ville begynt med å kaste dem ut, sammen med ti andre direktører. Spark togdustene, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Norges Bank valutatransaksjoner januar, kl. 10.00

Japan: PMI industri desember endelig, kl. 01.30

Finland: Forbrukertillit desember, kl. 07.00

Russland: PMI industri desember, kl. 07.00

Sverige: Utlånsvekst november, kl. 08.00

UK: Nationwide boligpriser desember, kl. 08.00

Spania: Inflasjon desember foreløpig, kl. 09.00

Sveits: Ledende indikatorer desember, kl. 09.00

USA: Chicago PMI desember, kl. 15.45

USA: Pending home sales november, kl. 16.00

USA: Dallas Fed-indeks desember, kl. 16.30

Annet:

Borr Drilling: Siste noteringsdag på Oslo Børs

Lea bank: Siste noteringsdag på Euronext Growth

