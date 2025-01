Ivar Løge bygde først opp sin første formue på postordre på 70- og 80-tallet før han byttet karriere til investor på Oslo Børs hvor han nå forvalter en formue på 1,65 milliarder kroner. Av dette utgjør aksjeporteføljen omtrent 60 prosent som for året 2024 ligger an til en avkastning på drøyt 50 prosent. Blant aksjene som har dratt porteføljen finner vi våpenprodusenten Kongsberg Gruppen hvor Løge har en total avkastning på 1.320 prosent, uten planer om salg.

– Det er jo en del som har ment at det kunne være naturlig å redusere noe, men jeg ser det slik at den fortsatt ikke utgjør mer enn åtte prosent av totalporteføljen. Når Warren Buffett kan ha over 40 prosent i Apple, kan jeg ha over åtte prosent i Kongsberggruppen, forteller investoren til DN.

– Jeg er ikke i tvil om at forsvarsbudsjettene skal opp i alle de europeiske landene, som i snitt ligger under to prosent av bnp, fortsatte Løge.

Positiv til global indeks

Globalt indeksfond utgjør drøyt 20 prosent av finansporteføljen og er største post, investoren er godt fornøyd med den investeringen som de to siste årene har gitt en avkastning på henholdsvis 34,2 og 28,1 prosent for 2024 og 2023.

På spørsmål rundt konsentrasjonsrisiko mot USA og Magnificent Seven-selskapene tar Løge med knusende ro.

– Folk snakker mye om Magnificent Seven og at det ikke kommer til å fortsette oppover. Kanskje ikke, men det sa folk for ett og to år siden også. Hvis det skjer, så vil andre selskaper komme opp og ta den plassen.

Nedskrivninger i eiendom

Til tross for eksepsjonell utvikling på børs har året også bydd på noen problemer for den 86 år gamle investoren. Løge har tatt nedskrivninger i eiendomsporteføljen, først og fremst det mye omtalte Equinor-bygget på Fornebu og i Stor-Oslo Eiendom.

– Ruskeværet i begynnelsen av august var ikke verre enn at verdiene var tilbake i løpet av måneden. Lang erfaring har lært meg at det lønner seg å sitte stille i båten når det oppstår tilløp til panikk i markedet, fortalte Løge til Kapital tidligere i år.