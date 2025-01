Den store flukten

En dose politisk uforutsigbarhet på toppen, et kjent problem her hjemme, har ikke hjulpet på investorenes skepsis.

Klassisk comeback

Likevel er det slett ikke umulig å finne vinneraksjer i det britiske aksjemarkedet.

For eksempel har tradisjonsrike Rolls-Royce gitt 90 prosent avkastning i år. At det er nesten nøyaktig det samme som tiårsavkastningen, sier mye om de tunge årene som har vært. Samtidig er det en hyggelig påminnelse om at gamle klassikere kan fornye seg og lykkes i den moderne verden.

Rolls-Royce har nytt godt av både oppsving i luftfarten og økte forsvarsbudsjetter. Selskapet er dessuten godt posisjonert for å kunne levere reaktorer til kjernekraft, som må kunne sies å være i vinden for tiden. Aksjekursen har gått mer enn åttegangen siden september 2022, så det er lite rom for skuffelser om den positive utviklingen skal opprettholdes.

Andre sterke aksjer i år har blant annet vært banken NatWest, med en oppgang på 80 prosent, og emballasjeleverandøren DS Smith som er opp 75 prosent.

Kinesisk katalysator?

FTSE 100 kan gi 9,2 prosent årlig avkastning det neste tiåret, spår Morningstar. Det er betydelig bedre enn spådommen for resten av Europa (6,7 prosent) og USA (3,3).

Goldman Sachs peker på at verdsettelsesgapet mellom amerikanske og britiske aksjer er historisk høyt. Storbanken mener noe av utviklingen kan tilskrives at det lokale eierskapet i det britiske aksjemarkedet er blitt drastisk redusert de siste 30 årene, fra rundt 80 prosent til drøyt 30.

Det britiske imperiet har for lengst hatt sin storhetstid, men klarer en gang iblant å glimte til for å minne oss om sin store innflytelse på verden. Skal det endelig lykkes igjen også for London-børsen?

Håpet er i hvert fall at den ventede noteringen av Shein, verdsatt til 66 milliarder dollar ved siste kapitalinnhenting i fjor, kan gi en vitamininnsprøyting. Den kinesiske klesprodusenten er kontroversiell grunnet anklager om alt fra bruk av barnearbeid til giftige stoffer i produktene sine, og de originale planene om en børsnotering i New York ble møtt med stor skepsis av amerikanske myndigheter.

Men i London har man kanskje ikke råd til å være så nøye på det.

Henrik Sommerfelt

Head of Scandinavia, CMC Markets