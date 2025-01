– Næringslivet ønsker ny regjering

I en spørreundersøkelse som er utført på vegne av SMB Norge svarer 7 av 10 at de ønsker Erna Solberg eller Sylvi Listhaug som ny statsminister. Kun 3 prosent svarer at de ønsker at Jonas Gahr Støre skal fortsette.

Nesten halvparten, 48 prosent, svarer at de ønsker Høyre-leder Erna Solberg som ny statsminister. Den nest største andelen, 24 prosent, er i kategorien «ikke sikker».

Deretter kommer FrP-leder Sylvi Listhaug med 21 prosent. Det vil si at 69 prosent av de spurte i undersøkelsen ønsker enten Solberg eller Listhaug som ny statsminister etter valget til høsten.

– Det er helt tydelig at næringslivet ønsker en ny regjering etter det kommende stortingsvalget, sier adm. direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet får minimal støtte i spørreundersøkelsen, mens ingen viser tillit til Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

- Tallene må være ganske nedslående for dagens statsminister, men bekrefter det inntrykket vi får når vi snakker med våre medlemsbedrifter. Dagens regjering har valgt å øke skattene og gjøre hverdagen vanskeligere for næringslivet. Det skaper ingen tillit, sier Rytm.