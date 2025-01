Ser 94 prosent nedside – venter dårlige Tesla-tall til uken

Tesla skal snart kunngjøre hvor mange biler selskapet leverte i fjerde kvartal. Storbanken UBS skriver mandag at de tror fasiten kommer 2. januar, altså torsdag.

Banken tror antallet blir 510.000 biler, en fem prosents oppgang fra samme periode i fjor, og 10 prosent høyere sammenlignet med forrige kvartal.

Barclays skrev på lille julaften at de tror fasiten blir 515.000 leveringer, mens konsensus var 511.000.

Ser 94 prosent nedside

Det ekstremt pessimistiske meglerhuset GLJ Research, som hevder Teslas markedsverdi er blåst opp av kasinotilstander i derivatmarkedet, har også lagt frem sine forventninger.

GLJ-analytikerne har fulgt med på kinesiske og europeiske forsikringsdata, men finner det mer utfordrende å spå det amerikanske markedet. Analytikerne viser til tre analyseaktører innen bilsalg: TroyTeslike, Motor Intelligence og Kelly Blue Book.

Salgsanbefalingen gjentas, og kursmålet blir uendret på 24,86 dollar, som impliserer at GLJ fortsatt ser 94 prosent nedside.

– Manipuleres

Analytikerne tror, konkret TroyTeslike og andre som sporer Teslas lagre og inventar, og deretter spår leveringer, «manipulerer» tallene sine. «Det er nesten umulig å spå Teslas kvartalvise leveringstall», skriver analytikerne.

Andre juledag besøkte GLJ en stor Tesla-forhandler i Charlotte, North Carolina.

«En selger fortalte oss at de har "ubegrenset" lager, hvor mye oppbevares på et lagringsanlegg i nærheten. Vi ble vist en Cybertruck, og fikk vite at vi kunne kjøpe 10–15 biler umiddelbart», skriver GLJ-analytikerne.

Nettsidene som sporer Teslas lagre i USA, viser nedgang i tilgjengeligheten for Tesla-biler. Dette tror ikke GLJ er tilfelle, og forventer at fasiten vil bli svakere enn ventet.

Meglerhuset forventer 493.215 leverte Tesla-biler i fjerde kvartal.