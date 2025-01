Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Forvalter Jan Petter Sisseners aksjefond Canopus kollapset før jul. Mens konkurrentene er opp 15 til 20 prosent, er Sissener nå opp bare 5 prosent i år.

Sissener forklarer den svake utviklingen med at han har hatt altfor mange aksjer som ikke har levert nevneverdig avkastning. I tillegg har han hedget valuta, som gjør at han ikke får drahjelp av den stadige kronesvekkelsen.

Refinansieringen i Havila Shipping, der gjeld på 568 millioner kroner konverteres til egenkapital, gir massiv utvanning av de eksisterende eierne i rederiet.

Et unntak er hovedaksjonæren Havila Holding, toppselskapet til Per Sævik-familien. Med konverteringen av deler av et likviditetslån opprettholder de sin eierandel på nær 51 prosent.

Finansavisens bjellesauportefølje tar ut sjefen over alle bjellesauer, Øystein Stray Spetalen. I tillegg går Harald Moræus-Hanssen, Jan Haudemann-Andersen og Magnus Halvorsen ut av porteføjen, mens Ulf Huse, Egil Dahl, Oskar Bakkevig og Ketil Skorstad kommer inn.

Byttene skyldes et ønske om å ha flere aktive investorer som kjører en bred aksjeportefølje. Spetalen, Haudemann-Andersen og Moræus-Hanssen investerer svært lite på Oslo Børs nå.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som deler ut gaver i distriktene for å holde på dagens Senterparti-velgere eller øke med nye.

Hvor smart dette er, kan man se på folketallsveksten i små og usentrale kommuner, sier Vedum. Men forskerne finner ingen spor etter en vellykket distriktspolitikk bygget på milde gaver. Tallene viser at det er ukrainske flyktninger som fyller sengene, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Makro:

Kina: NBS PMI industri desember, kl. 02.30

Kina: NBS PMI ikke-industri desember, kl. 02.30

India: Driftsbalanse 3. kv., kl. 13.00

USA: S&P/Case-Shiller boligpriser oktober, kl. 15.00

USA: Boligprisindeks oktober, kl. 15.00

Annet:

Norge: Oslo Børs stengt

Danmark: København-børsen stengt

Sverige: Stockholm-børsen stengt

USA: API oljelagre, kl. 22.30