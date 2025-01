Goldman Sachs: 10 spådommer for 2025

Et team hos Goldman Sachs, ledet av sjeføkonom Jan Hatzius, er ute med ti spådommer for 2025.

Amerikansk BNP vil vokse 2,4 prosent i 2025, som er litt høyere enn konsensus på 2,0 prosent. Til tross for at subsidier fra Inflation Reduction Act og CHIPS Act vil avta, og påtroppende president Donald Trump «vil dempe veksten i 2025», ser banken solid vekst fra investeringer, men også høyere innenlandsk etterspørsel.

Utgiftene til forbrukere i USA vil vokse 2,3 prosent i 2025. Det pekes på et sunt arbeidsmarked, som burde sikre at realinntektene vokser i et solid tempo på rundt 2,5 prosent på tvers av alle inntektsklasser.

Tre rentekutt

Goldman tror arbeidsledigheten i USA vil falle til 4,0 prosent. Den siste målingen for november måned viste en økning fra 4,1 til 4,2 prosent.

Om inflasjonen tror banken at kjerne-PCE vil falle fra dagens 2,8 prosent til 2,1 prosent innen utgangen av 2025. Men i desember 2025 modellerer banken at tollnivået vil stige, som vil føre til 30 basispunkter med økt inflasjon, altså til 2,4 prosent.

Sentralbanken i USA (Fed) vil kutte renten tre ganger i 2025, tror Goldman. Samtidig anerkjenner banken at Fed-tjenestemenn har virket mer tilbakeholdne, og risikoen rundt toll kan også forhindre eller bremse kutt.

Les også Vil Trump velte norsk økonomi i 2025? En svak oljepris og nye internasjonale tollbarrierer skaper usikre rammer for norsk økonomi i 2025. For en liten åpen økonomi som den norske kan en uforutsigbar amerikansk president bli dårlig nytt.

Sparke Powell?

FOMC-komiteens medianestimat for nøytral rente – rentenivået som er riktig når økonomien er i en normalsituasjon – vil øke fra 3 prosent til minst 3,25 prosent.

Det syvende spørsmålet er om Trump vil forsøke å sparke Fed-sjefen Jerome Powell. Det tror ikke Goldman, til tross for at Trump sa under sin første presidentperiode at han ville kvitte seg med Powell og erstatte ham med noen som ville kutte renten. Loven sier dog at man kun kan sparke Fed-sjefer hvis det er saklig grunn for det, og manglende rentekutt vil sannsynligvis ikke oppfylle det kravet.

«Vil nettoinnvandring bli negativ? Nei,» er det åttende spørsmålet Goldman har svart på. Før pandemien var det netto 1 million innvandrere i USA pr. år. I 2023 steg antallet til rundt 3 millioner, som førte til at den årlige raten er på 1,75 millioner. Goldman ser for seg at Det hvite hus strammer inn på innvandringsreglene, som vil senke farten til 750.000 pr. år.

Les også Tallfester Trump-sjokk Sjeføkonom Jan Hatzius i Goldman Sachs anslår effekten av Donald Trumps tolltrusler.

Toll og underskudd

Om tollsatser tror Goldman at det ikke kommer en universell tollsats, som tidligere har vært diskutert, i størrelsesorden 10–20 prosent. Dette gir Goldman 40 prosent sannsynlighet for, men det er ikke det grunnleggende scenarioet. En universell 10 prosent toll vil i så fall øke inflasjonen til litt over 3 prosent. Det banken tror er at Trump øker tollsatsene på import fra Kina med 20 prosent, samtidig som tollsatsene på biler også øker.

Det siste spørsmålet er om Kongressen vil redusere underskuddet i USA. Nei, tror Goldman. Det pekes på skattelettelser fra 2017, som utløper i 2025, men banken tror at disse vil forlenges. Samtidig tror banken at særlig utgifter knyttet til forsvar vil stige og bidra til å øke underskuddet. DOGE (Department of Government Efficiency), med Elon Musk i spissen, har som mål å kutte minst 2.000 milliarder fra budsjettet. Forslagene fra DOGE vil neppe føre til betydelige reduksjoner i utgiftene samt underskuddene, tror Goldman.