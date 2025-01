Ferdig med tilbakebetalingene etter skandalen

Bernie Madoff erkjente seg skyldig i 11 føderale forbrytelser i 2009 og innrømmet at han hadde drevet med massiv svindel av typen pyramidespill. Madoff ble dømt til 150 års fengsel og døde i fengsel i 2021.

Svindelen gikk ut på at nye kunder ga penger til Madoff, men i stedet for å investere pengene i verdipapirer, tok han den nye kapitalen og ga den til de gamle kundene, slik at det alltid så ut som han oppnådde pen avkastning.

Etter at pyramidespillet kollapset, var 41.000 personer kvalifisert for det såkalte Madoff Victim Fund. De fleste som kvalifiserte hadde tap under 500.000 dollar.

127 land

Justisdepartementet i USA opplyser mandag at den tiende utbetalingen er gjort, og dermed er 93,7 prosent av tapene tilbakebetalt. Utbetalingene beløper seg totalt til 4,3 milliarder dollar, tilsvarende 48,6 milliarder kroner med dagens kurs.

I den seneste utbetalingen ble 23.000 ofre kompensert med totalt 131 millioner dollar, som bringer hele totalen til 40.930 ofre spredt over 127 land. Dette er den siste utbetalingen, og dermed er utbetalingsprosessen ferdig, til tross for at snaut 94 prosent har fått penger utbetalt.

Av de 4,3 milliardene som ble utbetalt, ble 2,2 milliarder dollar hentet fra boet til den avdøde Madoff-investoren Jeffry Picower. Noe av pengene ble hentet fra familien til Madoff, mens 1,7 milliarder dollar ble hentet i samarbeid med storbanken JPMorgan, ifølge Justisdepartementet.

Kjente ofre i svindelen inkluderer Hollywood-paret Kevin Bacon og Kyra Sedgwick, den avdøde Nobelpris-vinnende forfatteren Elie Wiesel og den avdøde programlederen Larry King. I tillegg ble flere veldedige organisasjoner lurt.