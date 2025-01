Det ligger an til en positiv start på New York-børsen

Mandagen endte i rødt på Wall Street, da den brede S&P 500-indeksen falt 1,1 prosent, mens Dow Jones og teknologitunge Nasdaq gikk ned henholdsvis 1,0 prosent og 1,2 prosent.

Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen tirsdag. Dow Jones og S&P 500 ligger an til å åpne opp 0,3 prosent mens Nasdaq indikerer en oppgang på 0,4 prosent.

Les også 12 potensielle kursvinnere i 2025 CNBC har identifisert 12 comeback-aksjer som kan gjøre det bra på New York-børsen i 2025.

Når vi ser på 2024 som helhet har det vært et strålende år på New York-børsen. Før tirsdagens handel tar til har Nasdaq gått opp 30 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones er opp henholdsvis 24 prosent og 13 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,52 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,5 prosent til 16,80.

Trump-året 2025

«Trump kan potensielt bidra til børsoppgang i 2025 gjennom skattekutt, reguleringslettelser og handelspolitikk som styrker innenlandske bedrifter, noe som kan øke investorers tillit og selskapenes lønnsomhet. Samtidig kan handelskonflikter, politisk usikkerhet og økende statsgjeld dempe denne effekten ved å skape volatilitet og redusert trygghet i markedene», skrev analytiker Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet mandag.