Stiger på årets siste dag

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 19.537,93 poeng, mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 42.697,08 poeng. S&P 500 klatrer 0,2 prosent til 5.920,49 poeng.

Oppdatert klokken 16.45: Etter 1 time og 15 minutters handel er Nasdaq flat, S&P 500 er opp 0,1 prosent mens Dow Jones er opp 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,54 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,8 prosent til 16,96.

Oppmerksomheten rundt AI og den potensielle produktivitetsøkning har gitt store kursoppganger for de største tech-selskapene i USA gjennom 2024. Den største vinneren av «Magnificent Seven»-aksjene er Nvidia, som faller 0,4 prosent på årets siste handelsdag.

Krypto ser ut til å avslutte året godt og det sender kryptoaksjene MicroStrategy opp 1,1 prosent.

Internett-aksjen VeriSign stiger 1,2 prosent etter at det kom frem at Warren Buffets Berkshire Hathaway har begynt å kjøpe aksjer.

Biotech-selskapet Sangamo Therapeutics krakker over 50 prosent på at partneren Pfizer har avsluttet samarbeidet for hemofili A-genterapi, som forsinker mulighetene for å bringe utviklingen til markedet. Pfizer faller 0,8 prosent.

Trump-året 2025

«Trump kan potensielt bidra til børsoppgang i 2025 gjennom skattekutt, reguleringslettelser og handelspolitikk som styrker innenlandske bedrifter, noe som kan øke investorers tillit og selskapenes lønnsomhet. Samtidig kan handelskonflikter, politisk usikkerhet og økende statsgjeld dempe denne effekten ved å skape volatilitet og redusert trygghet i markedene», skrev analytiker Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet mandag.