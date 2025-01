Markant børsfall i Shanghai og Hongkong – handelsaksje stuper over 20 prosent

For mange av de asiatiske markedene er torsdag årets første handelsdag, etter å ha vært stengt over nyttår.

I Kina faller Shanghai Composites 1,58 prosent, mens CSI 300-indeksen er ned 1,81 prosent.

Kinas Caixin/S&P Global innkjøpssjefsindeks for industrien endte på 50,5 i desember, og var dermed langt svakere enn økonomenes forventninger på 51,7.

Ifølge CNBC heter det i rapporten at PMI-tallet indikerer at veksttakten har avtatt siden november, og var totalt sett marginal.

Den offisielle PMI-indeksen ble lagt frem nyttårsaften, og heller ikke den nådde opp til forventningene.

Hang Seng i Hongkong svekkes 1,59 prosent. Aksjene i Sun Art Retail Group stuper over 20 prosent, dagen etter at handelsgiganten Alibaba annonserte at de selger sin majoritetsandel i hypermarkedskjeden.

Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,08 prosent, mens Nifty 50 i India derimot klatrer 0,75 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,52 prosent, og Straits Times i Singapore er ned marginale 0,02 prosent.

I Japan er børsen stengt ut uken.