Dette var de mest populære fondene i 2024

Amerikanske aksjer, drevet av kunstig intelligens og forventninger om skattelettelser etter Trump-seieren, sørget sammen med et kraftig fall i kronekursen for at den globale aksjeindeksen MSCI World steg 32,7 prosent i 2024.

Storebrands Kron-kunder kjøpte fond for i underkant av 10 milliarder kroner i løpet av året. Med uttak på 1,7 milliarder endte netto innskudd i fond gjennom Kron-plattformen på 8,2 milliarder kroner for 2024.

Global- og USA-indeks mest populært i 2024

Indeksfond tar stadig større markedsandeler både i Norge og i utlandet – i tråd med at de har gitt en solid avkastning de siste ti årene. Blant Kron-kundene domineres topp 10-listen for de mest populære indeksfondene av fond som er eksponert mot store teknologiselskap som Apple, Nvidia og Microsoft.

Populære indeksfond hos Kron i 2024 1. Kron Indeks Global 2. DNB Global Indeks 3. KLP AksjeGlobal Indeks 4. Storebrand Global Indeks 5. iShares Core S&P 500 ETF 6. iShares S&P 500 Info Tech Sector ETF 7. Storebrand Indeks - Alle Markeder 8. DNB USA Indeks 9. KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 10. KLP AksjeUSA Indeks

– Fortsetter himmelferden for de amerikanske teknologigigantene vil det bidra til at indeksfondene fortsetter å prestere, også i 2025. Dersom de ikke innfrir de høye forventingene som nå er priset inn, vil nok investeringer i andre regioner og i globale aktivt forvaltede fond kunne være vel så viktige bidragsytere inn i en aksjefondsportefølje i 2025, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron fra Storebrand.

Teknologi- og høyrentefond

Blant de aktivt forvaltede fondene var det teknologi- og høyrentefond som dominerte topplisten for 2024. Nordiske høyrentefond har levert sterk avkastning i mange år, og 2024 var ikke noe unntak der mange av aktørene leverte tosifret avkastning. Fondene er også populære fordi de beskattes med kun 22 prosent på privat hånd, langt mer gunstig enn tilfellet er for aksjefond.

Populære aktive fond hos Kron i 2024 1. DNB Teknologi 2. Alfred Berg Nordic High Yield 3. Alfred Berg Global 4. Heimdal Høyrente 5. DNB Fund - India 6. Alfred Berg Aktiv 7. DNB Global 8. JPM US Technology 9. Landkreditt Høyrente 10. Alfred Berg Teknologi

– Høyrentefond har lenge vært populære investeringer for institusjonelle investorer. Kort rentedurasjon i kombinasjon med fallende kredittpåslag og få kreditthendelser ga en fin reise for de fleste av forvalterne i 2024, sier Hagatun.

De mest solgte fondene hos Kron i 2024 var BGF Next Generation Technology og BGF World Energy, etterfulgt av Alfred Berg Indeks, Storebrand Fornybar Energi og ODIN Norden.