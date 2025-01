Olje og shipping til værs etter nyttårstale

Oljeprisen steg torsdag, da investorer vendte tilbake til årets første handelsdag med optimistiske forventninger til Kinas økonomi og drivstoffetterspørsel. Bakgrunnen er president Xi Jinpings løfte om å fremme vekst, det skriver Reuters.

I sin nyttårstale tirsdag uttalte Xi at Kina vil gjennomføre mer proaktive tiltak for å fremme vekst innen 2025.

Shipping stiger på høyere vekstforventninger

Vekst er essensielt, spesielt for shippingsektoren på Oslo Børs. Markedet svarte med å sende en rekke av shipping-aksjene på børsen kraftig opp torsdag.

Frontline steg 8,46 prosent

2020 Bulkers steg 9,84 prosent

Avance Gas steg 9,41 prosent

Himalaya Shipping steg 8,01 prosent

Golden Ocean steg 6,75 prosent

Okeanis Eco Tankers steg 7,58 prosent

Kinas industriproduksjon vokste i desember, ifølge en undersøkelse fra Caixin/S&P Global publisert torsdag. Veksten var lavere enn forventet på grunn av bekymringer for hvordan foreslåtte tollsatser fra USAs kommende president Donald Trump vil påvirke handelsutsiktene. Samtidig presterte tjenestesektoren og byggebransjen bedre, noe som antyder at politiske stimuleringstiltak begynner å få effekt i enkelte sektorer.

Noen analytikere mener svakere kinesiske data kan være positivt for oljeprisene, fordi det kan få Beijing til å fremskynde sine stimuleringsprogrammer.

«Tradere er tilbake på jobb og vurderer sannsynligvis høyere geopolitiske risikoer og effekten av at Trump kjører USAs økonomi på høygir, mot den forventede innvirkningen av tollsatser,» sa Tony Sycamore, analytiker i IG Markets til Reuters.

Spår knallår for oljeaksjer

Oljeaksjene på Oslo Børs skjøt også i været torsdag. Flere oljeanalytikere uttrykte stor optimisme for oljeaksjer i 2025 og spådde knallår for sektoren. Så langt ser det ut til at de har fått rett, ettersom samtlige av de store oljeselskapene på børsen opplevde kraftig oppgang torsdag.

Equinor steg 4,94 prosent

Aker BP steg 5,05 prosent

Vår Energi steg 5,58 prosent

Bluenord steg 3,2 prosent

Krympet mindre enn ventet

Råoljelagrene i USA sank med 1,178 millioner fat i ukesperioden til og med 27. desember, viser nye tall fra det føderale organet EIA, som er underlagt USAs energidepartement.

På forhånd var det imidlertid ventet et større lagertrekk – på 2,75 millioner fat, ifølge Trading Economics.