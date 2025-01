Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Lars Christian Skarsgård, toppsjef i Belships, styrer mot en samlet aksjegevinst på over 140 millioner kroner etter knappe seks år i tørrlastrederiet.

Han ligger nå an til sin andre store opsjonsgevinst i selskapet siden 2022, denne gang på 57 millioner kroner. I 2022 realiserte han en samlet opsjonsgevinst på nær 73 millioner. Og med budet på Belships som nå foreligger, selger han aksjene sine med en gevinst på 11 millioner.

Analytikere tror 2025 kan bli et knallår for oljeaksjene på Oslo Børs. John Olaisen i ABG mener mange ser veldig billig ut på dagens oljepris. Tom Erik Kristiansen i Pareto er spesielt entusiastisk til Aker BP, som han tror vil gjøre det godt i år.

Jørgen Bruaset i Nordea ser også et godt kjøp i Aker BP, som han mener har underprestert lenge. Når det kommer til Equinor, er han ikke like positiv, selv om han ser triggere også der.

Kjell Inge Røkke reddet sønnens jordomseiling med milliongave. Røkkes yngste sønn seiler jorden rundt med fullriggeren «Sørlandet» dette skoleåret, og uten Røkkes gave på 7,5 millioner kroner til renovasjon av skipet, ville det neppe blitt noen seilas.

Knut Arne Gjertsen, leder av Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, sier det begynte å haste, men at Røkke og Sparebanken Sør kom dem til unnsetning.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om forbud mot billige varer. Aftenposten skrev på lederplass torsdag at «floden av kinesiske billigvarer må demmes opp». Bakgrunnen skal være at Sveriges klima- og miljøminister vil ha et forbud mot import av varer fra de kinesiske nettbutikkene Temu og Shein.

Vi har verdens høyeste matvarepriser, og verre vil Aftenposten at det skal bli. Hjelp, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Spania: Arbeidsledighet desember, kl. 09.00

Tyskland: Arbeidsledighet desember, kl. 09.55

USA: ISM PMI industri desember, kl. 16.00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

FAO: Matprisindeks desember, kl. 10.00