I Kina faller børsene for andre dag på rad. Shanghai Composite er ned 0,63 prosent, og CSI 300 svekkes 0,31 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes derimot 0,45 prosent.

Peoples Bank of China planlegger nå angivelig å kutte renten «på et passende tidspunkt i år», melder Financial Times med henvisning til kommentarer fra sentralbanken.

I året som kommer har Kina planer om å utstede ultralange obligasjoner og øke innsatsen for å løfte forbruket, sa høytstående kinesiske tjenestemenn. De gjentok også planene om å subsidiere kjøp av smarttelefoner, smartklokker og nettbrett, samtidig som de øker blant annet yrkesopplæring og pensjoner.

Det kinesiske handelsdepartementet foreslår separat å innføre eksportrestriksjoner på noe teknologi som brukes til å lage batterikomponenter og for å behandle materialer som litium og gallium.

Uro

I Sør-Korea er Kospi opp 1,81 prosent, og ser dermed ut til å riste av seg den politiske uroen i landet.

Etter planen skulle etterforskerne pågripe landets suspenderte president Yoon Suk-yeol fredag, men prosessen førte til en langvarig konfrontasjon med flere grupper. De har ifølge NTB nå besluttet å utsette forsøket på å pågripe ham.

En times tid etter at etterforskere gikk inn på presidentpalassets område for å forsøke å pågripe Yoon, kom en oppdatering om at en militær enhet inne på området til presidentboligen hindret politifolkenes forsøk på å pågripe den suspenderte presidenten. Etter dette var det sikkerhetsvaktene inne på området som nektet dem å undersøke eller gå inn i selve presidentboligen.

Ellers i Asia går Nifty 50 i India tilbake 0,73 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot klatrer 0,60 prosent. Straits Times i Singapore faller 0,12 prosent.