Analytikerfavoritten Nvidia stiger videre

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 19.404,59 poeng, mens Dow Jones stiger 0,5 prosent til 42.607,76 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 5.898,96 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,56 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,1 prosent til 17,56.

Nvidia

I løpet av 2024 steg Nvidia-aksjen hele 171 prosent. Pr. 3. januar er det ifølge Bloomberg 77 analytikere som dekker aksjen, og ingen av dem har en salgsanbefaling. 70 opererer med kjøp, mens resten har en holdanbefaling.

Blant optimistene er Bank of America-analytiker Vivek Arya, som har kursmål 190 dollar. Snittkursmålet er 173,10 dollar, noe som impliserer en oppside på 25 prosent fra torsdagens sluttkurs. Kort tid etter at fredagens handel tok til stiger aksjen 1,3 prosent til 140,15 dollar.

Tesla

Torsdag stupte Tesla-aksjen 6,1 prosent etter at selskapet hadde gått ut med oppdaterte salgstall. Ifølge CNBC produserte Tesla 459.445 biler, mens selskapet leverte 495.570 kjøretøy. Det er verdt å merke seg at Tels nå opplever en årlig nedgang i antall leverte biler. Fredag stiger aksjen 0,7 prosent.