Ingen har salgsanbefaling på Nvidia – venter nok et knallsterkt år

Nvidia-aksjen steg hele 171 prosent i 2024 og bidro med 22 prosent av S&P 500s totale avkastning, ifølge senior indeksanalytiker hos S&P Dow Jones Indices, Howard Silverblatt, gjengitt av Statista.

Til sammenligning bidro andre megacaps følgende: Apple, Amazon og Meta sto for henholdsvis 7,4, 5,9 og 5,5 prosent av avkastningen til indeksen.

Pr. 3. januar er det 77 analytikere som dekker Nvidia, ifølge Bloomberg, og ingen av dem har salgsanbefaling. 70 opererer med kjøp, og resten har holdanbefaling. Snittkursmålet er 173,10 dollar, som impliserer 25,1 prosent oppside fra torsdagens sluttkurs på 138,31 dollar.

Fra digital til fysisk AI

Blant optimistene er Bank of America-analytiker Vivek Arya, som har kursmål 190 dollar. I sin nyeste analyse fra 1. januar er det spesielt én ting analytikeren ser frem til: det nye satsingsområdet til Nvidia – humanoide roboter.

Ifølge Bank of America-analytikeren vil Nvidia gå fra å fokusere på kunstig intelligens i den digitale verden, som for eksempel chatbots og co-piloter, til den fysiske verden, som sensorer og roboter. Det virker som et «naturlig neste steg», skriver Arya.

Les også Dette er Nvidias nye satsing Nvidia har hatt en himmelferd på børs drevet av knallsterk AI-etterspørsel. Nå lanserer de snart sitt neste satseområde – humanoide roboter.

Aksjestrateger i UBS er også optimistiske mot sektoren generelt og peker på kortsiktig sterk visibilitet i AI-landskapet.

«Spadeselgeren»

«I motsetning til den generelle oppfatningen om at AI-verdsettelser er overpriset, har mesteparten av oppgangen i AI-relaterte aksjer de siste to årene vært støttet av solid inntjeningsvekst, og i mindre grad av en økning i pris-til-inntjenings-multipler (P/E). Da ChatGPT ble lansert i slutten av november 2022, hadde Nvidia en fremtidig P/E på rundt 40. Til tross for den spektakulære oppgangen, har multiplen faktisk falt til lavt 30-tall i dag», skriver UBS-strategene.

Nvidia er fortsatt med i modellporteføljen til Goldman Sachs, også for januar. Analytiker Toshiya Hari har kursmål 165 dollar. Meglerhuset sammenligner Nvidia med lærdommen om at under et gullrush er det kun de som selger spader som blir rike, fordi de aller fleste gullgraverne mislykkes med å finne gull.