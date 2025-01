Amazon-gründer og styreleder Jeff Bezos ønsker ikke å gå tilbake i tid. Han mener alt i verden er bedre i dagens samfunn med unntak av én ting, det skriver CNBC.

Amazon-gründeren vil ikke høre på dem som mener at «alt var bedre før».

«Når folk snakker om «de gode gamle dager», er det en ren illusjon,» uttalte Bezos i forbindelse med et New York Times arrangement.

«Nesten alt er bedre i dag enn det var før, med ett unntak, og det er naturen,» sa Bezos.

Han påpekte at verdens hav, elver og skoger er blitt forurenset og ødelagt for å drive menneskehetens vekst gjennom de siste fem århundrene.

Amazons årlige utslipp synker gradvis, og selskapet har som mål å nå netto nullutslipp innen 2040, ifølge deres bærekraftsrapport for 2023.

Delte mening med Bezos

En av de største investorene gjennom tidene, nemlig Charlie Munger, delte i 2022 en liknende oppfatning som Bezos. Munger levde under store depresjonen som startet i 1929.

«Folk er mindre fornøyde med tingenes tilstand nå enn de var da alt var mye tøffere,» sa Munger, den gang 98 år gammel.

«Det er rart for noen på min alder, for jeg levde midt under den store depresjonen, da vanskelighetene var helt ufattelige,» fortsatte investorlegenden.



LEGENDE: Charlie Munger var kanskje mest kjent som kompanjongen til Warren Buffet. FOTO: Bloomberg

Ulike motiver

Bezos satser enorme summer på en potensiell løsning på utfordringen rundt de begrensede ressursene på jorden. Amazon-gründeren, på lik linje med Elon Musk, tror han at en del av løsningen ligger ute i verdensrommet.

«Verdensrommet kan potensielt tilby uendelig med energi og råmaterialer,» sa Bezos.

VERDENSROMMET: Elon Musk er på lik linje med Jeff Bezos interessert i verdensrommet. FOTO: Reuters

Musks ønske er å «gjøre menneskeheten multiplanetarisk», mens Bezos på sin side ønsker å hjelpe menneskeheten å leve et lykkelig liv på jorden.

«Det finnes ingen plan B. Vi må redde Jorden,» sa han.

«Vi har sendt robotiske sonder til alle planetene i solsystemet. Dette er den gode,» la Amazon-gründeren til.