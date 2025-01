Dette er de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Investor Peter Hermanrud og fondet DNB Multi Asset tjener fett på kollapsen i REC Silicon, samtidig som norske småsparere blør.

Hermanrud sier han har prøvd å shorte enda mer, men at det har vært umulig. DNB-forvalter Eivind Veddeng Sars sier REC-veddemålet er en av de beste shortene de har hatt.

Etter kurskollapsen på nyheten om at REC gir opp silisiumproduksjon ved Moses Lake i USA, er aksjen ned mer enn 80 prosent på tre måneder.

Svein Harald Øygard, styreleder i DOF og Norwegian, er forbannet etter å ha lest boken «Landet som ble for rikt», skrevet av tidligere McKinsey-topp Martin Bech Holte.

Øygard mener det er den mest «tankevekkende og skremmende boken han har lest det siste tiåret». Han mener vi fortsatt lider av en 30 år gammel reform, og at oljepengene er brukt til å betale for konsekvensene, ikke til å fikse problemene.

Forsvarsaksjer har gitt enorm avkastning på børs de seneste tre årene. Thomas Thygesen, strateg i SEB, tror festen skal fortsette.

Han sier nordiske forsvarsaksjer vil være vinnere i 2025, et år som ventes å bli preget av politiske spenninger når vi går fra ett geopolitisk regime til et annet. SEBs hovedscenario er at epoken med USA-dominert globalisering erstattes av et «kald krig»-lignende regime.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sykelønnsordningen. Full forvirring er det blitt fordi Høyres partileder, Erna Solberg, sier at Høyre ikke vil kutte i sykelønnen likevel. Solberg er en god strateg. Det opplagte regjeringsskiftet, som nesten er i boks, skal ikke glippe nå.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbundets Jørn Eggum sier de vil «streike inn i evigheten» hvis sykelønnen ikke fredes. Den bør absolutt fredes – til etter valget, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Makro:

Norge: Byggeproduksjon november, kl. 08.00

Norge: Eiendom Norge boligpriser desember, kl. 11.00

Japan: PMI tjenester desember endelig, kl. 01.30