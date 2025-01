Svein Harald Øygard er styreleder i to store børsnoterte selskaper på Oslo Børs, DOF og Norwegian. I julen har han lest den mye omtalte boken: «Landet som ble for rikt», skrevet av tidligere McKinsey-topp Martin Bech Holte. Øygard har gjennom de siste dagene publisert sin mening og oppdagelser i boken på Linkedin.

Norwegian-styrelederen beskriver boken som den mest «tankevekkende og skremmende boken han har lest det siste tiåret». Øygard poengterer at det ikke er alt han er enig i, men det viktige er å fokusere på de nye innsiktene boken har gitt han.

FORFATTER: Martin Bech Holte har skrevet boken «Landet som ble for rikt». FOTO: Eivind Yggeseth

Svenskene milevis foran

Boken inneholder en figur som sammenligner nettofinansformue i Norge og Sverige i tidsrommet 1995 til 2022. Figuren viser at den offentlige formuen i Norge har skutt i taket, mens husholdningenes formue har hatt en beskjeden utvikling. I Sverige ser man en veldig annerledes utvikling, med beskjeden vekst i offentlig formue og eksplosiv vekst i husholdningenes formue.

«I Norge tror vi at landet er rikt og at staten kan sikre pensjonene for alle siden vi har Statens Pensjonsfond Utland, populært kalt Oljefondet. Blant annet derfor har husholdningene redusert sin sparing,» skriver Øygard på LinkedIn.



«Enkelt sagt har norske husholdninger redusert sin sparing (relativt til svenske) med akkurat det beløpet som er på Oljefondet. Det kan være logikk i det. Hvorfor ikke bruke mer idag og spare mindre, hvis den rike staten har penger nok til å ta vare på alle i framtiden?,» fortsetter han.

Øygard-post, figur 24 fra «Landet Som Ble For Rikt». SKJERMDUMP: LINKEDIN

Her mener Øygard at resonnementet til en del av våre landsmenn svikter. Det på grunn av at pengene som hentes fra oljefondet ikke brukes til å sikre pensjonen til folk og å «bygge landet».

«Nei, faktisk brukes den største delen til å betale nordmenn i arbeidsdyktig alder for ikke å jobbe, gjennom statlige utgifter, sykelønn, skattetap og utenforskap,» skriver Øygard.