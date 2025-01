Private equity-sektoren i USA forbereder seg på å presse den påtroppende Trump-administrasjonen til å gi den tilgang til amerikanske arbeidstakeres pensjonsmidler, skriver Financial Times.

Dette kan åpne opp for flere tusen milliarder dollar i kapitaltilførsel.

Mot slutten av Donald Trumps første presidentperiode ble det initiert en deregulering som ville åpne for at private equity-investeringer kunne inkluderes i profesjonelt forvaltede fond, og det er dette initiativet sektoren nå håper å gjenopplive.

Vil ha tilgang til pensjonsfond

Private equity-topper vil ifølge Financial Times at såkalte 401k-planer, pensjonsordninger mange arbeidsgivere i USA tilbyr sine ansatte, kan delta i ikke-børsnoterte investeringer som lånefinansierte oppkjøp, private lån med lav rating og illikvide eiendomskjøp.

Toppene hevder overfor avisen dette kan gi deres fond muligheten til å nå en investorgruppe med minst like mye kapital som de statlige investeringsfondene, pensjonsfondene og legatene som tradisjonelt har støttet aktører som Blackstone, Apollo Global og KKR.

– Vi vil gi den jevne investor, dersom denne ønsker det, muligheten til å diversifisere porteføljen sin og få samme tilgang som velstående enkeltpersoner har til private fond. USA har 4.000 børsnoterte selskaper. De fleste investerer i markedet gjennom disse selskapene, men det finnes 25 millioner private selskaper der ute, sier en lobbyist i Washington.

– Hele USA knyttet til Nvidia

Apollo-sjef Marc Rowan trekker ifølge Financial Times frem amerikanske 401k-midler som en mulighet for private equity. Han bekymrer seg for hvor konsentrert arbeidstakeres pensjonsfond er i indeksfond og stiller spørsmålstegn ved om slike investorer må være begrenset til fond som tilbyr daglig likviditet.

SER MULIGHETER: Marc Rowan, som leder Apollo Global Management. Foto: Bloomberg

– Jeg spøker noen ganger med at vi har knyttet hele USAs pensjonssparing til Nvidias resultater. Det virker bare ikke smart. Vi skal fikse dette, og er i gang med å fikse det. I USA har vi 12-13.000 milliarder dollar i 401k-planer. Hva er de investert i? De er investert i likvide indeksfond, for det meste S&P 500, over 50 år. Hvorfor? Det vet vi ikke, sa Rowan på et Apollo-arrangement i fjor høst.

Noen private equity-ledere er ifølge avisen likevel bekymret for at pensjonssparere ikke vil være i stand til å skille mellom troverdige fond og mindre seriøse aktører som jakter høye gebyrer. De anbefaler at private investeringer bør styres av tillitsmenn, heller enn at enkeltpersoner velger fondene direkte selv.