– For å være helt ærlig har jeg prøvd å shorte mer. Men det har vært umulig, sier investor Peter Hermanrud.

Seacrest Petroleo melder at SPE Cricaré og SPE Norte Capixaba har levert inn en anmodning om voldgift til International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), og dermed startet en voldgiftsprosess mot Petrobras. Aksjen klatrer 20,59 prosent til 0,21 kroner.

I rødt

Kongsberg Gruppen endte opp voldsomme 175 prosent i 2024. Inneværende år har imidlertid startet i rødt, og aksjen faller nå for tredje dag på rad med en nedgang på 0,56 prosent til 1.244,00 kroner.

Shippingaksjene fikk derimot en solid opptur første handelsdag etter nyttår, men snudde fredag ned. Mandag er John Fredriksens tankrederi Frontline ned 0,70 prosent til 162,20 kroner. Aksjen er imidlertid ett av shippinganalytikernes heteste tips for 2025.

Höegh Autoliners svekkes 4,86 prosent til 109,60 kroner og MPC Container Ships er ned 4,06 prosent til 20,57 kroner.

Rett før årsslutt ble transaksjonen mellom de to gassrederiene BW LPG og Avance Gas fullført. BW LPG overtok 12 VLGC-er fra Avance Gas for totalt 1,05 milliarder dollar, og Avance sitter igjen med en eierandel på 12,1 prosent i BW LPG. BW LPG faller mandag 2,08 prosent til 131,60 kroner, mens Avance Gas er ned 1,58 prosent til 87,00 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er mandag morgen ned 0,18 prosent til 76,37 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,26 prosent til 73,77 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,22 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor er ned 0,74 prosent til 282,55 kroner. Sparebank 1 Markets nedgraderer nå aksjen fra kjøp til hold, og gjentar kursmålet på 290 kroner. SEB nedjusterer kursmålet fra 335 til 315 kroner, men beholder sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Aker BP svekkes 0,80 prosent til 235,80 kroner, mens Vår Energi faller 0,45 prosent til 37,97 kroner.