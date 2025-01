Investeringsbanker må levere i 2025

Etter to år med nedgang etter rekordåret i 2021, steg de samlede inntektene for investeringsbankene over 2022-nivåene i 2024, ifølge data fra Financial Times.

Aksjekursene til de seks børsnoterte uavhengige investeringsbankene (Evercore, Lazard, OHT, Moelis, Perella Weinberg og Houlihan Lokey) nådde nye høyder etter at Donald Trump vant presidentvalget i november.

Aksjeløft

Blant annet steg Evercore-aksjen fra 271 til 316 amerikanske dollar mellom den 5. og 6. november. På et år har Perella-aksjen doblet seg, fra 11 dollar i januar i fjor, til over 23 dollar i dag. De store bankene, som JP Morgan, Goldman Sachs og Morgan Stanley har også hatt store kursoppganger det siste året.

Med de høyere aksjekursene øker det også presset på bankenes ledelse og nyrekrutteringer om å levere høyere inntekter i 2025. Flere oppkjøp og sammenslåinger (M&A) skal hjelpe med å sette fart på inntektene.

Inntektene har ikke økt tilsvarende, og «price-to-earnings»-forholdet har steget til mellom 30 og 40 ganger inntjeningen i 2024, nær det dobbelte av det historiske intervallet, ifølge Financial Times.

Ifølge en ikke navngitt banksjef FT har snakket med lover ikke dette godt for industrien.

«Jeg kan ikke se for meg at det løser seg for alle. Det er en begrenset mengde avtaler. Det kommer til å komme et oppgjør.»

Hentet stjerner

I løpet av de to siste årene har de uavhengige investeringsbankene dratt nytte av nedturen i M&A-markedet, ved å ansette stjerner fra industrien og med det posisjonert seg for den ventede innhentingen i markedet. De nyansatte må imidlertid faktisk klare å gi økte inntekter.

For eksempel økte Evercore antallet avdelingsledere med 27 prosent mellom slutten av 2021 og utløpet av tredje kvartal i fjor. Moelis økte antallet med 26 prosent, mens Jefferies' skjøt i været med 46 prosent.

Jefferies-president Brian Friedman har uttalt at perioden fra 2021 til 2023 var bankens mest aktive periode når det kom til eksterne ansettelser, siden de to årene etter finanskrisen i 2008.

Lønningene de nyansatte bankmennene får er det vanskelig å klage på. I løpet av perioden ga investeringsbankene garanterte lønnspakker verdt opp til 9 millioner dollar i året (ca. 100 mill. norske), ifølge FT. Lønnspakker på 4 millioner dollar i året skal imidlertid være nærmere normen, ifølge avisen.

Blant de største ansettelsene er Chris Roop sin overgang fra JP Morgan til Jefferies i 2022. Ellers hentet Santander David Hermer fra Credit Suisse i 2023, og Evercore plukket daværende partner i Goldman Sachs, David Kamo, i 2024.