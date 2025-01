Namibia ønsker ifølge Bloomberg at Kina investerer i landets atomkraft.

«Vi ønsker å øker verdien på våre uranforekomster for fredelig utvikling av atomkraft», kommenterte president Nangolo Mbumba ifølge avisen under et møte med den kinesiske utenriksministeren Wang Yi.

Namibia har store forekomster av uran.

Besøket fra Kina er et ledd i en storsatsing på å styrke kinesisk tilstedeværelse i Afrika, og utkonkurrere amerikansk innflytelse ved hjelp av bedre handelsavtaler, større investeringer samt militær kunnskap og trening.

Bloomberg trekker frem at den kinesiske organisasjonen China General Nuclear Power Group i september inngikk en avtale med namibiske NamWater for konstruksjonen av et avsaltingsanlegg som skal sørge for vann til urangruvene og områdene rundt.

Kina eier allerede verdens nest største og 6. største urangruver, Husab og Rossing, som begge befinner seg i Namibia. De har også investert store summer i namibisk gullutvinning.

Namibia ønsker ifølge Bloomberg også å utvide samarbeidet med Kina når det kommer til fremvoksende teknologier, 5G-dekning, forebygging mot kriminalitet og lignende.

Landet vil også øke turisme fra Kina, og skal ha fremmet ønske om investeringer for en ny internasjonal flyplass.