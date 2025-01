Flere reiste med Norwegian

Norwegian-konsernet fraktet 1,8 millioner passasjerer i desember, opplyses det i en børsmelding.

Det var fordelt på 1,5 millioner Norwegian-passasjerer og 293.000 Widerøe-passasjerer, og tilsvarende en oppgang på henholdsvis 13 og 12 prosent.

For Norwegian vokste den totale passasjertrafikken (RPK) 22 prosent til 2.049 millioner setekilometer, mens tilsvarende tall for Widerøe var 111 millioner setekilometer, tilsvarende en oppgang på 6 prosent.

Den totale kapasiteten (ASK) for Norwegian ble styrket 24 prosent til 2.491 millioner setekilometer, mens den for Widerøe steg 2 prosent til 152 millioner setekilometer.

Kabinfaktoren til Norwegian var ned 1,4 prosentpoeng til 82,2 prosent, mens den for Widerøe steg2,6 prosentpoeng til 73,3 prosent.

– Vi er fornøyde med en solid desember som avslutningen på et spennende Norwegian-år. 2024 startet med det vellykkede oppkjøpet av Widerøe og fortsatte med kraftig kapasitetsvekst og mange spennende nye ruter gjennom året, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

Utfordringer

Norwegian hadde flere driftsutfordringer i desember grunnet av mye dårlig vær i Europa og Norden, samt utfordringer på en rekke flyplasser.

I desember ble 98,8 prosent av oppsatte flyvninger gjennomført, noe som er 0,7 prosent lavere enn i desember 2023. Punktligheten, målt i andel avganger innen 15 minutter av ordinær tid, hadde en liten økning på 0,3 prosentpoeng til 70,7 prosent.

– Driftsmessig har desember vært en utfordrende måned, mye på grunn av vinterværet. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å sørge for at kundene våre kommer seg til sine reisemål på tiden, sier Karlsen.