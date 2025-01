Goldman Sachs: Tradernes aksjefavoritter for første kvartal

Det amerikanske meglerrommet til Goldman Sachs, bestående av både tradere og meglere, har laget en liste over deres favorittaksjer for første kvartal 2025.

Den første aksjen som nevnes er teknologi- og transportaksjen Uber. Før jul ble aksjen omtalt som førstevalget for 2025 til Goldman-analytikerne Eric Sheridan og Ben Miller, blant aksjene som har minst 50 milliarder dollar i markedsverdi.

I pitchen pekes det på «overdrevne bekymringer blant investorer om selvkjøring», hvor debattene har dreid seg om konkurranse, prisingsmakt og generelle bekymringer rundt selvkjøringsindustrien. Dette har ifølge pitchen ført til at Uber-aksjen har underprestert aksjemarkedet med rundt 20 prosent siden tredje kvartal 2024.

Analytikeren «ser dette som uberettiget ettersom Uber har skapt dype relasjoner i hele selvkjøringsøkosystemet med 14 partnere inkludert Aurora, Wayve og Waymo», heter det.

Kursmålet settes til 96 dollar, mens sluttkursen mandag var 66,31 dollar, som impliserer en oppside på 44,8 prosent.

Kjøp IBM, short Ford

Neste aksje på listen er teknologiveteranen International Business Machine (IBM) med kursmål 250 dollar, som gir en oppside på 12,3 prosent fra sluttkursen mandag. Analytikerne mener markedet undervurderer veksten i programvaredelen av IBM, som nylig løftet seg fra en årlig vekstrate på 2–5 prosent til 6–7 prosent. Videre tror analytikerne på større markedsandeler i konsulentsegmentet med flere relasjoner med rekke tech-giganter.

Nike anbefales også, og kursmålet settes til 91 dollar som er 26,4 prosent høyere enn sluttkursen. Selskapet har fått en relativt ny adm. direktør, som har skissert nye strategiske tiltak som skal få Nike på riktig kjøl mot høy vekst. Analytikerne mener vendepunktet for Nike var i november, da trafikken i fysiske butikker ikke var så ille som fryktet, samt at webtrafikken har tatt seg opp. Det pekes også på muligheten for marginforbedring.

Resten av listen lyder: Monster Beverage med kursmål 61 dollar, Capital One hvor kursmålet er 205 dollar, og Equifax med kursmål 273 dollar.

Short-favorittene er som følger: Northrop Grumman hvor kursmålet er 448 dollar, Ford med kursmål på 12 dollar, Southwest Airlines med kursmål 28 dollar, og Charter Communications hvor kursmålet er 300 dollar.