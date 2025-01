JP Morgan forlater klimaallianse

JP Morgan, USAs største bank målt etter eiendeler, har blitt den siste av Wall Streets største banker til å forlate Net-Zero Banking Alliance (NZBA), ifølge Bloomberg.

Gruppen har som mål å redusere klimagassutslipp, men står nå overfor en bølge av frafall.

I løpet av desember trakk tungvektere som Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs og Wells Fargo seg fra gruppen. Forrige uke kunngjorde også Morgan Stanley sin avgang.

I en uttalelse forklarte JPMorgan at banken vil «fortsette å jobbe uavhengig for å fremme interessene» til sine aksjonærer og kunder. Banken understreket at dens fokus vil være på «pragmatiske løsninger for å fremme lavkarbonteknologier samtidig som energisikkerheten styrkes».

«Woke kapitalisme»

Bak utmeldingene ligger økt politisk press fra republikanske politikere, som har kritisert klimaalliansen og andre lignende initiativer som «woke kapitalisme.» Initiativene har blitt anklaget for å undergrave tradisjonelle energisektorer.

Trusler om søksmål og etterforskning har skapt en forsiktig tilnærming blant amerikanske banker og finansinstitusjoner. Ifølge kilder Bloomberg har snakket med, handler utmeldingene i stor grad om å beskytte seg mot ytterligere angrep, spesielt med Donald Trumps retur til Det hvite hus.