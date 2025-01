Milliardær fra Emiratene:  Investerer 20 milliarder dollar i datasentre i USA

Påtroppende president Donald Trump annonserte tirsdag en utenlandsk investering på 20 milliarder dollar for å bygge datasentre i USA, det skriver CNBC.

Den emiratiske milliardæren Hussain Sajwani, en forretningspartner av Trump og grunnlegger av eiendomsutviklingsselskapet DAMAC Properties er mannen som står bak investeringen.

Tror på større investeringer

Planen ble presentert av både Trump og Sajwani fra Trumps hjem i Palm Beach, Florida, Mar-a-lago. Den påtroppende presidenten sier at investeringen kan bli betydelig større en 20 milliarder dollar.

«De kan ende opp med å doble, eller kanskje til og med mer enn doble, dette beløpet,» sa Trump tirsdag.



Den første fasen av planen vil finne sted i delstatene Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan og Indiana, ifølge Trump.

«Det var fantastiske nyheter for meg og min familie da Trump ble valgt i november. Vi har ventet i fire år på å kunne øke våre investeringer i USA til svært store beløp,» sa eiendomsutvikleren fra Dubai i en kort uttalelse på Mar-a-Lago.



Softbank-sjefen er bullish



Investeringen kommer noen uker etter at Softbank-sjefen Masayoshi Son annonserte at de skal investere 100 milliarder dollar i USA. Son pekte på Trumps valgseier som en viktig grunn for at de ønsket å investere i landet.

«Min tillit til den amerikanske økonomien har økt enormt siden hans valgseier. President Trump er en «Double-down» president, og da må også jeg være det samme,» uttalte Son ved annonseringen.

«Son gjør dette fordi han føler seg optimistisk rundt landet vårt. Denne historiske investeringen er en monumental demonstrasjon av tillit til Amerikas fremtid, og vil hjelpe med å sikre at AI og fremtidens industrier og teknologier skapes og vokser her i USA,» uttalte Trump den gang.