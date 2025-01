Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Trump kan ikke endre det som skjedde for fire år siden, da en mobb av hans tilhengere stormet Kongressen. Å benåde slike forbrytelser motsier Trumps løfter om lov og orden, og sender et forferdelig signal om aksept for politisk vold.

Financial Times

Venezuelas president Nicolás Maduro trosser sitt eget folk og den demokratiske verden ved å innsette seg selv for tredje gang. Han forlenger dermed et regime som er ansvarlig for en økonomisk kollaps nærmest uten sidestykke i fredstid.

Die Welt

Det kristendemokratisk styrte Nordrhein-Westfalen skal opprette nye rapporteringssentre mot rasisme. Dette bidrar til økt byråkrati, spesielt siden de ansatte ikke vil få spesielt omfattende fullmakter.

Dagens Industri

Etter nesten tre år med krig i Europa skulle man tro at motstanden mot å investere i forsvarsindustrien hadde skapt en forståelse for at våpen er nødvendige. Likevel holder mange fondsforvaltere fast ved at forsvarsselskaper skal utelukkes. Denne holdningen er direkte farlig. Det burde være en selvfølge at aksjefond og pensjonsforvaltere ønsker å være en del av veksten i forsvarssektoren, både av forretningsmessige og moralske grunner.