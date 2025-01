Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Boligflipper Frederik Due har satt i gang et privat massesalg av boliger på Finn.no.

Dues selskap Duero gikk dundrende konkurs etter at han hadde hamstret nyboligkontrakter uten betaling. Nå måker han ut leiligheter for tilsammen 43 millioner kroner via ti private Finn-annonser med nye leiligheter. Kun én av dem er registrert på ham selv.

Skogmilliardær Leopold Løvenskiold blar opp 33 millioner kroner for en villa i Josefines gate sentralt i Oslo – for å leve kafélivet med kona. Det er nesten 12 millioner mer enn selgerne betalte i 2021.

Villaen er gammel og nedslitt, så før Løvenskiold flytter inn skal den totalrenoveres. I dag bor han på Fossum hovedgård i Skien, der hans nå 24 år gamle sønn etter hvert skal overta.

Pareto Securities knuser konkurrentene i obligasjonsmarkedet. Meglerhuset gjorde 107 dealer i det norske høyrentemarkedet i fjor, og hadde en markedsandel på 27 prosent.

Inge Edvardsen, meglersjef for obligasjoner i Pareto, sier det har vært et rekordår. Han mener det sterke markedet skyldes reguleringer og høyere kapitalkrav fra bankene, som har ført til at flere selskaper søker alternative finansieringskilder.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Jonas Gahr Støres angrep på Elon Musk. I et intervju med NRK har Støre sagt at «det er bekymringsfullt at en mann med enorm tilgang til sosiale medier og store økonomiske ressurser, går direkte inn i forhold til andre land».

Når Norges statsminister sier at Tesla-gründeren tråkker over streken, så leker han verdenspoliti, som ikke kler ham og Norge, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Australia: KPI-indikator november, kl. 01.30

Japan: Forbrukertillit desember, kl. 06.00

Finland: Handelsbalanse november, kl. 08.00