Påtroppende USA-president Donald Trumps trusler om tollsatser opptil 60 prosent legger press på den kinesiske valutaen. Renminbi (USDCNY) faller onsdag til sitt svakeste mot dollar siden september 2023.

Dette skjer til tross for at Kinas sentralbank (PBoC) onsdag opprettholdt en stabil referansekurs inn mot Trumps innsettelse senere i januar. PBoC kunngjorde onsdag en daglig referansekurs på 7,1887 yuan mot dollaren, nesten uendret fra tirsdagens 7,1879 yuan.

– Markedet er utålmodig

Renminbi kan handles innenfor en margin på 2 prosent av den daglige kursen fastsatt av sentralbanken, og valutakursen nærmer seg den nedre grensen av dette båndet, påpeker Financial Times.

Onsdag ligger kursen i overkant av 7,33 yuan.

– Markedet er utålmodig og ønsker en kollaps i renminbien, sier senior markedsstrateg Wee Khoon Chong i BNY til avisen.

– Gjenspeiler Trump-effekt

Frykten er at Trumps foreslåtte tollsatser vil tvinge den kinesiske sentralbanken til å svekke renminbien for å dempe effekten på eksporten som har vært avgjørende for å opprettholde veksten i en økonomi som sliter med svak innenlandsk etterspørsel.

– Salgspresset gjenspeiler i hovedsak Trump-effekten. Markedet har oppført seg slik siden USA-valget. Vi føler mye allerede er priset inn, men markedet vil ikke gi seg. PBoC ser ut til å være i «vent og se-modus», sier kinesisk valuta- og rentestrateg Ju Wang hos BNP Paribas til Financial Times.