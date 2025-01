Det Boston-baserte investeringsselskapet Acadian Asset Management er kjent for sine kvantitative tradingstrategier og er notert på New York-børsen med en markedsverdi på 938,9 millioner dollar.

Porteføljeforvalteren Owen A. Lamont i Acadian delte nylig en rapport om bitcoin og aksjemarkedet, hvor han brukte tittelen «THERE ARE IDIOTS: Seven pillars of market bubbles».

«Vi ser ut til å være midt i en kraftig bitcoin-boble. Aksjemarkedet, eller i det minste de sprøe kantene bestående av meme-aksjer og kryptorelaterte selskaper, er ikke langt bak,» het det i innledningen.

Onsdag ettermiddag handles én bitcoin til 95.065 dollar og er med det opp 1,85 prosent så langt i år. Det siste året er oppgangen på 106,5 prosent.

– Sjarlataner

I rapporten pekes det på flere faglitterære teorier som grovt sagt hevder det finnes idioter i markeder. Lamont mener perspektivet i behavioural finance-faget blir mer og mer relevant i dagens marked, hvor «idioter flytter kurser som noen ganger skaper en markedsbred boble eller åpenbare feilprisinger, som kan vare i årevis».

Acadian viser også til en teori som sier at kurser er helt uforutsigbare: «Ingen vet noe som helst». Personer som hevder å ha sikker informasjon om fremtidige priser, anses som sjarlataner i deres øyne. Dette knyttes opp mot bitcoin-miljøet, hvor det hevdes at det finnes mange «sjarlataner».

Forvirring er bra

«En fanatiker er en som ikke kan bytte mening – og ikke vil bytte emne,» sa den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill. Dette er en god definisjon på bitcoin-maksimalistene, som utgjør kjernen i den nåværende bitcoin-boblen, heter det fra Lamont.

Bitcoin-maksimalister vil gjerne bruke timevis på å forklare hvorfor bitcoin er løsningen på verdens problemer. Disse spiller en viktig rolle i å skape feilprisinger, mener Lamont.

«Hvorfor er krypto bra? Hva er bruksområdet for bitcoin? Dette er enkle spørsmål, men de har ikke enkle svar, og svarene som gis ser ut til å endre seg hvert år,» skriver investeringsselskapet.

I slutten av rapporten pekes det på FOMO (Fear Of Missing Out) og ekstrapolasjon. I tillegg mener porteføljeforvalteren at når investorer sier «denne gangen er det annerledes», er det som oftest kun en repetisjon av tidligere hendelser, og at dette er blant de mest kostbare ordene i hele finanshistorien.