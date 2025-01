– Som flere andre tror vi riggmarkedet blir svakere i 2025 enn i 2024. På lang sikt er vi imidlertid positive til sektoren, sier analytiker Rune Tryti i SpareBank 1 Markets.

Denne uken publiserte analytikeren en rapport på riggsektoren med oppdaterte anbefalinger og kursmål på de ni riggaksjene han har dekning på. Samtlige får en kjøpsanbefaling.

Volatilt marked

2025 ventes imidlertid ikke å bli et kjempeår for rigg. Flåteutnyttelsen er på vei ned, og ordrebøkene krymper.

– I jackup-markedet skyldes det de mange kontraktsuspensjonene fra Saudi Aramco. Med totalt 35–40 suspensjoner blir dette et marked som går fra å være utsolgt tidlig i 2024 til å være mer balansert med en utnyttelsesgrad vi tror vil ligge rundt 85 prosent i 2025. Med et tilbudsoverskudd av rigger fra Midtøsten som varer inn i 2026, mener vi dagratene vil være under press i flere regioner fremover, sier Tryti.

– I dypvannsmarkedet er det også noe tilbudsoverskudd på kort sikt. En rekke rigger avslutter sine boreoppdrag de neste seks–tolv månedene uten at det er nytt arbeid som venter umiddelbart. Dette skyldes at en del prosjekter er skjøvet ut i tid, i tillegg til at en del boreskip er blitt reaktivert.

Analytikeren venter en del lediggang, spesielt for de litt mindre avanserte boreskipene (6G-boreskipene), men også i noen grad for de nyeste og mest avanserte enhetene (high-end-markedet).

– På kort sikt venter vi volatilitet i dypvannsmarkedet, men mener de langsiktige utsiktene er bedre.

– Attraktivt priset

I sektorrapporten nedjusterer Tryti estimatene på de fleste riggselskaper for 2025–26, og kommer for første gang med estimater for 2027. 2027-estimatene ligger litt høyere enn for foregående år for de fleste av selskapene.

– Etter en svak kursutvikling de seneste månedene, er imidlertid sektoren fortsatt attraktivt priset, sier SpareBank 1-analytikeren.

Det har bidratt til nedjusterte kursmål, men han opprettholder kjøpsanbefalingen på Borr Drilling, Northern Ocean, Seadrill, Shelf Drilling, Deep Value Driller og de andre riggaksjene han dekker.

Venter høyere Odfjell-utbytter

I likhet med de fleste andre rigganalytikere, er favoritten fortsatt Odfjell Drilling.

– Vi liker posisjonen selskapet har på norsk sokkel, som er litt isolert fra andre markeder. Odfjell Drilling har best ordrebokdekning av riggselskapene, og er i praksis utsolgt ut 2026, sier analytikeren.

Han mener at inntjeningen vil kunne forsvare høyere utbytter fremover, og tror selskapet vil ha kapasitet til å betale 25 prosent av markedsverdien i årlig utbytte fra 2026.

– Det er ikke umulig at selskapet har betalt ut 80–90 prosent av «market cap» innen utgangen av 2028, sier Tryti.

Onsdag handles Odfjell Drilling-aksjen til 56,90 kroner, noe som priser selskapet til 13,6 milliarder kroner.