– Så står man her og snakker om forutsigbarhet for næringslivet?

Petter Stordalen er klar på at han er kritisk til hvordan turistskatten ble innført i 2024.

– Først sier regjeringen den skal satse på reiseliv, så går det et kvarter, så kommer det en turistskatt på 5 prosent, sier Stordalen, og spør:

– Hvordan kan man da stå her og snakke om forutsigbarhet for næringslivet?

Han spør hvorfor cruisenæringen blir fritatt for skatten «fordi man hevder at man ikke har klart å finne en modell for å kreve inn penger».

– Det klarer de å finne veldig mange andre steder, som for eksempel Venezia eller Barcelona. Det klarer de dersom de vil, sier Stordalen.