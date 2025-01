Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen torsdag:



Kjell Inge Røkke går tungt inn i boligbyggeren Veslefrikk Eiendom , der Petter Stordalen er største eier. Via en emisjon tar Røkke og Aker Property Group 26 prosent av aksjene i Veslefrikk.

Det er like mye som Stordalen vil ha etter emisjonen. Selskapet ble startet i 2022. Nå har det tomter for nær 1,8 milliarder kroner, men få inntekter.

Folk bør få bestemme mer over egen økonomi , i stedet for at politikerne styrer alt vi bruker pengene våre på. Det mener Stein Erik Hagen, Orkla-eier og mangemilliardær.

Han sier at han støtter å redusere skattene, og særlig inntektsskatten, slik at folk selv kan velge hvordan de vil disponere inntektene sine.

Ferd, investeringsselskapet til Johan H. Andresen, traff blink på børs i fjor med en avkastning på over 20 prosent. Krigskassen er nå på et tosifret milliardbeløp.

Morten Borge, konsernsjef i Ferd, sier at de har litt over 10 milliarder kroner tilgjengelig til nye investeringer. Han forventer også en positiv verdiutvikling totalt sett for Ferd i 2024, når tallene for deres private investeringer inkluderes.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om boligmarkedet. Utbyggere og myndigheter får dele ansvaret for at det er bygget altfor lite. Skandaløst for lite.

Nå har myndighetene lettet på utlånsforskriften, og rentene skal angivelig ned. Og alle er i arbeid. Det er opplagt at boligprisene i Oslo på to år kommer til å øke med 20–30 prosent. Løp og kjøp, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Produsentpriser desember, kl. 08.00

Norge: Renter i banker og kredittforetak november, kl. 08.00

Australia: Handelsbalanse november, kl. 01.30

Australia: Detaljhandel november, kl. 01.30

Danmark: Handelsbalanse november, kl. 08.00

Danmark: Driftsbalanse november, kl. 08.00

Danmark: Industriproduksjon november, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse november, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon november, kl. 08.00

Sveits: Valutareserver desember, kl. 09.00

Tyskland: VDMA maskinordrer november, kl. 10.00

ØMU: Detaljhandel november, kl. 11.00

USA: Challenger jobbkutt desember, kl. 13.30

Annet:

Kid: Inntekter 4. kv.

Lea Bank: Første noteringsdag på Nasdaq Stockholm

Ultimovacs: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

JBF Sparebank: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Skagen Fondene: Nyttårskonferansen 2025, Hotel Continental, kl. 09.00-16.00

USA: Wall Street stengt til minne om Jimmy Carter