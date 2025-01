Nå er det Gry Larsen som forlater den familieeide gruppen, knappe to år etter at hun rykket opp fra stillingen som konsernets bærekraftsdirektør siden 2020.

Larsen erstattes av Hege Leirfall Ingebrigtsen, som kommer fra jobben som personal- og organisasjonssjef etter å ha arbeidet i Grieg Maritime Group i drøye fire år.

Hun blir ny adm. direktør i toppselskapet Grieg Maturitas, mens investeringsdirektør Paal Espen Johnsen vil være ansvarlig for å føre tilsyn med de industrielle og finansielle beholdningene for konsernet. Begge skal rapportere direkte til styret.

Ønsket nye muligheter

Av en pressemelding fra Grieg Gruppen fremgår det at Gry Larsen har informert styret i Grieg Maturitas om at hun ønsker å søke nye muligheter.

Styreleder Jon Haugervåg roser hennes innsats i en pressemelding om sjefsskiftet.

– Gry har vært en ekstremt dyktig adm. direktør og en stor ressurs for konsernet, sier Haugervåg.

«Dette er ikke en ønsket situasjon, men sånn er det når man har flinke og attraktive folk. Heldigvis har vi et hav av dem i Grieg Gruppen», sa Gruppens daværende styreleder Elisabeth Grieg til Finansavisen i august 2023. Da hadde Larsen nylig overtatt.

Selv ble Elisabeth Grieg konstituert som daglig leder mot slutten av 2021, da Sirine Fodstad sluttet, to år etter at Fodstad hadde etterfulgt Wenche Kjølås i lederjobben.

Høsten 2022 overtok Ragnhild Janbu Fresvik som Grieg Maturitas-direktør, men etter noen måneder forsvant hun til Eviny, der hun ble toppsjef og tiltrådte 1. april i år.

«Den eneste årsaken til at jeg gikk videre er at jeg fikk en mulighet jeg ikke kunne si nei til – å overta som konsernsjef i Eviny. Det er et av de større fornybarselskapene i Norge», sa Janbu Fresvik.

Stiftelse

Grieg Gruppen er ikke organisert som et formelt konsern, men som en gruppe der selskapene – hvorav de største er børsnoterte Grieg Seafood og rederidelen og Grieg Maritime Group – har sine selvstendige ledergrupper og styrer.

På holdingselskapsnivå, i Grieg Maturitas, har eierfamilien sitt family office.

Grieg Maturitas eier 75 prosent av aksjene i Grieg Maturitas II, mens stiftelsen Grieg Foundation eier 25 prosent. Den mottok 200 millioner kroner som skulle deles ut i 2024. Det var en rekordhøy tildeling.

Konsernomsetningen i Grieg Maturitas beløp seg i 2023 til 10.117 millioner kroner, mot 11.144 millioner kroner i 2022 og 7.932 millioner i 2021.

Driftsresultatet falt fra 3 milliarder kroner i 2022 til nær 1,1 milliarder i 2023. Før skatt endte overskuddet på vel 1,1 milliarder kroner, mot 2,8 milliarder året før.

Gruppen eies av 17 familieselskaper som sitter med andeler varierende fra 4,01 til 10,29 prosent.

