Knuste Oslo Børs med teknisk analyse

Investtech, som satser på teknisk analyse, kunne vise til en avkastning på 23,6 prosent for fondet Investtech Invest i 2024, og ble med det Norden-fondet med høyest avkastning.

– Dette resultatet er et produkt av den samme strategien som vi har fulgt siden vi startet forvaltningen i 2010. Selv om vi i store deler av 2022 og 2023 opplevde at fondet presterte svakere enn markedet, var vi aldri i tvil om å holde fast ved strategien. Vi visste at statistikken før eller siden ville spille i vår favør, sier Christian Sveen Harto, daglig leder i Investtech.

I 2022 falt fondet 18 prosent mens det var opp 10 prosent i 2023. Investeringsstrategien til Investtech Invest handler om å bruke teknisk og kvantitativ analyse for å plukke de beste aksjene.

Store variasjoner

Gjennom 2024 var fondet investert i totalt 132 selskaper, hvorav kun 57 bidro positivt til avkastningen. I løpet av fjoråret var gjennomsnittlig gevinst mer enn tre ganger så høy som gjennomsnittlig tap for aksjene i porteføljen.

– Dette gjenspeiler vår strategi: Aksjer som faller kort tid etter kjøp kan raskt bli teknisk negative og fjernes fra porteføljen. På den andre siden holder vi lengre på aksjer som utvikler seg positivt. Dette innebærer at gevinstene i vinneraksjene blir betydelig større enn tapene i taperaksjene, sier Harto.

Når vi ser på enkeltselskaper som utmerket seg i 2024, var DNO den dårligste investeringen. Blant aksjene som bidro mest i positiv retning var Ambea, VBG Group, Kongsberg Gruppen, Protector Forsikring og Schibsted.

Nyttårsraketter

En annen viktig del av strategien har vært Investtechs tilnærming til børsen rundt årsskiftet.

– På dette tidspunktet kjøper vi aksjer som er både høyt volatile og lavt likvide, gjerne aksjer som har falt mye i løpet av året. Dette er aksjer vi vanligvis ikke holder resten av året, men strategien slo svært godt ut både i januar og desember 2024, sier Harto

I starten av 2025 er fondet på 150 millioner kroner. Harto mener dagens strategi kan fungere godt så lenge fondet er under 800 millioner kroner ettersom fokus er å kjøpe og selge aksjer i små- og mellomstore selskaper.

Siden oppstarten i 2010 har fondet hatt en samlet avkastning på 597 prosent, mot 333 prosent for referanseindeksen i samme periode.