Prosafes boligrigg «Safe Zephyrus» går på en 650 dager lang kontrakt med Petrobras i Brasil frem til februar. Nå er boligriggselskapet tildelt en forlengelse av kontrakten.

Forlengelsen er på 954 dager, eller over to og et halvt år, og betyr at boligriggen er beskjeftiget til september 2027. Kontraktsverdien er på rundt 109,7 millioner dollar, eller 1,25 milliarder kroner.

– Safe Zephyrus har fungert svært godt for Petrobras (..). Den betydelige forlengelsen viser en vedvarende og økende etterspørsel etter høyspesifikasjonsenheter i regionen, der Prosafe er godt posisjonert for å øke sin markedsandel, sier konsernsjef Terje Askvig i Prosafe i en børsmelding fra selskapet.