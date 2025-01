Kan bli den dyreste i historien: Estimerte tap på 50 milliarder dollar

Skogbrannene som herjer i Los Angeles-området, kan bli de mest kostbare i USAs historie, det skriver CNBC torsdag.

Ifølge anslag fra JPMorgan publisert torsdag, kan de forsikrede tapene fra denne ukens branner overstige 20 milliarder dollar. Disse tapene vil langt overstige de 12,5 milliarder dollar i forsikrede skader fra Camp Fire i 2018, som tidligere har vært den mest kostbare brannen i landets historie, ifølge tall fra Aon.

«Brannene er ikke under kontroll og fortsetter å spre seg, noe som tyder på at anslagene for økonomiske og forsikrede tap sannsynligvis vil øke,» skrev JPMorgan-analytiker Jimmy Bhullar i en rapport torsdag.



Fem skogbranner, drevet av tørre forhold og kraftig vind, har siden tirsdag svidd av 29.000 mål rundt Los Angeles, ifølge Cal Fire. De to største brannene, Palisades og Eaton, er fortsatt helt ute av kontroll.

Nesten 180.000 mennesker er fortsatt under evakueringsordre, ifølge LA County Sheriff. Antallet døde som følge av brannene er foreløpig ukjent, ifølge sheriffen.

Velstående område

Palisades-brannen er den største av de fem. Den har svidd av mer enn 17.000 mål og ødelagt over 1.000 bygninger, ifølge californiske myndigheter. Pacific Palisades er et velstående område der medianboligprisen er over 3 millioner dollar, ifølge JPMorgan.

De estimerte økonomiske tapene fra skogbrannene har mer enn doblet seg siden onsdag, til nesten 50 milliarder dollar, ifølge investeringsbanken. De økonomiske tapene kan øke til 57 milliarder dollar, ifølge anslag fra AccuWeather.