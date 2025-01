Fenomenet kan lett illustreres i tabellen. Her ser vi på to porteføljer bestående av to fond i hver. I det første tilfellet utvikler fondene seg helt likt. De faller 50 prosent i år 1, og går opp 100 prosent i år 2. Det rebalanseres tilbake til 50 prosent vekt i hvert fond etter år 1. Ved utløpet av år 2 har investoren fått pengene sine tilbake med null avkastning totalt.

Verdien av negativ samvariasjon Avkastning Vekt År 1 År 2 Totalt 1. Perfekt samvariasjon: A 50 % -50 % 100 % 0 % B 50 % -50 % 100 % 0 % Portefølje 100 % -50 % 100 % 0 % 2. Perfekt negativ samvariasjon: A 50 % 100 % -50 % 0 % B 50 % -50 % 100 % 0 % Portefølje 100 % 25 % 25 % 56 %

I det andre eksempelet er avkastningen for de to underliggende fondene lik med det første eksempelet, men fondenes avkastning faller ikke samtidig. Vi ser at negativ korrelasjon mellom fondene er en svært verdifull “spilleregenskap”. Porteføljen er nå opp hele 56 prosent selv om den totale avkastningen til fondene gjennom perioden er helt lik.

Et eksempel fra virkeligheten

Vi kan også se på et virkelig eksempel, en portefølje bestående av et olje/gass-fond, og et fond som bare investerte i gullgruver. Om man investerte 100 i august 1994, ville investeringen i olje/gass-fondet ha vokst til 1.188 kroner i september 2024, mens gullgruvefondet ville stå i 1.053 kroner. Dersom man istedenfor investerte 50 prosent i hvert fond, og rebalanserte månedlig, ville investeringen ha vokst til hele 1.796 kroner, eller 51 prosent bedre enn om man hadde klart å plukke det beste av de to fondene.

Kombinasjonen av olje og gull er ikke tilfeldig. En gullgruve selger gull, og den største produksjonskostnaden er dieselolje. I dårlige økonomiske tider stimulerer sentralbankene økonomien, og dette styrker ofte gullprisen. Svakere etterspørsel etter olje gir typisk lavere oljepris. Gullgruvene tjener derfor mer penger i dårlige tider enn i gode, mens det er motsatt for oljeselskapene. Selv om det er umulig å spå om olje/gass eller gullfondet vil gjøre det best i fremtiden, vil dynamikken mellom de to industriene mest sannsynlig vedvare. Det er denne dynamikken som gjør totalporteføljen bedre enn å holde det beste fondet alene.

Lettere å spå korrelasjon enn markedsutvikling

Akkurat som Oakland Athletics fant ut at det var andre egenskaper enn spillernes personlige statistikk som var viktigst, er det andre egenskaper enn den individuelle avkastningen til fond som er viktig for totalporteføljen.

Generell ukorrelasjon er verdifullt, men den aller beste egenskapen et fond kan ha, er å levere positiv avkastning når det går dårlig i aksjemarkedet. Et slikt fond kan ha lavere avkastning over tid, men allikevel gjøre totalporteføljen bedre. Det er bortimot umulig å spå fremtidig avkastning, men det er ofte lettere å spå lav korrelasjon. Kapitaleiere bør fokusere mye mer på dette i porteføljekonstruksjonen. Dette er “Moneyball” for investeringer.