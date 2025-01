Absolutt alle av totalt 24 eksperter spår voldsom boligprisoppgang i år, både i Oslo og i hele Norge. I hovedstaden spås det en oppgang på mellom 6 og 15 prosent, og på landsbasis ventes det en oppgang på mellom 5 og 12 prosent.

Christoffer Askjer, som leder meglerkjeden Sem & Johnsen, er den største optimisten av de 24 ekspertene. Han tror vi nå vil se starten på den faktiske effekten av rekordlav boligbygging. Han spår at denne effekten vil tilta og være særlig tydelig i andre halvår.

Småsparere planlegger kursmanipulasjon i Bergen Carbon Solutions fredag klokken 12. Det fremgår av meldinger i en Telegram-gruppe som Finansavisen har fått tilgang til.

I gruppen er det 95 medlemmer. Her diskuteres det blant annet hvordan de best kan koordinere kjøp av aksjer for å påvirke aksjekursen. Thomas Borchgrevink, seksjonsleder i Finanstilsynet, understreker at det er forbudt å koordinere aksjekjøp for å påvirke kursen.

Det norske hedgefondet Anna Fund knuste alle andre nordiske hedgefond i fjor med en avkastning på 144 prosent. Nest best i Norden ble norske Impega med 49,5 prosent.

Anna Fund har tatt Finans-Norge med storm det seneste året. Det ble etablert av Ole Christian Wendel, Martin Helgheim og Ole Mohr Nordviste. En masteroppgave de skrev sammen på NTNU dannet grunnlaget for en algoritme de bruker til å handle i bitcoin.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sykelønnsordningen. Er det ikke lurt å se på alle muligheter, enten ordningen blir slik eller slik? Bør ikke kunnskapen avgjøre?

Er LO blitt for komfortabel med definisjonsmakten på hva som er rett og galt i forhandlinger om norsk arbeidsliv, spør Hegnar.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Inflasjon desember, kl. 08.00

Kina: Nye banklån og M2 desember

Japan: Husholdningers forbruk november, kl. 00.30

Finland: Driftsbalanse november, kl. 07.00

Finland: Industriproduksjon november, kl. 07.00

Sveits: Arbeidsledighet desember, kl. 07.45