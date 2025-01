Det er bred nedgang i Asia mens markedet fordøyer tall for husholdningenes forbruk i Japan, ifølge CNBC.

De reelle husholdningsutgiftene i Japan falt med 0,4 prosent år for år i november. Dette var et mykere fall sammenlignet med forventningen om en nedgang på 0,6 prosent. Samtidig steg den gjennomsnittlige inntekten pr. husholdning med 0,7 prosent til 514.409 yen i november, tilsvarende rundt 37.000 kroner.

I Japan faller Nikkei 0,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,7 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,5 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,5 prosent, og Kospi i Sør-Korea er foreløpig uendret.

I India faller Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake hele 1,8 prosent.

Nå venter markedet på U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for desember, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA, som kommer senere i dag.

Det ble skapt 122.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i desember, viste Automatic Data Processings (ADP) nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Dette er det laveste antallet siden august.