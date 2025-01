Varsellampene blinker stadig mer

Tolltrusler og all geopolitisk uro til tross: Oslo Børs har hatt en god start så langt i 2025. Siden årsskiftet har Hovedindeksen steget litt over tre og en halv prosent, en opptur som særlig er sentrert rundt energiselskapene som støtts av den sterke oljeprisen. Imidlertid synes det brede investorflertallet å holde seg på sidelinjen siden aksjehandelen er såpass lav som den er, selv i selskaper med en markedsverdi på mellom 15-20 milliarder kroner.

Dette illustrerer godt den store børsusikkerheten som nå råder, noe den også gjør på Wall Street der den ledende referanseindeksen S&P 500 så langt i 2025 så vidt er på plussiden. I USA liker åpenbart ikke investorene sentralbankens uttalelser før jul om at det fremover ligger an til færre rentekutt enn det som tidligere har blitt formidlet.

Og når det kommer på bordet enkelte forvalteruttalelser om at aksjene på Oslo Børs er attraktive særlig fordi de tilsvarende er så dyre i USA, begynner tilsynelatende forståsegpåere å gå tom for fundamentale kjøpsargumenter.

Kapital gjentar derfor hovedparolen vår fra tidligere i år: Det kan være lurt å trå varsomt på Oslo Børs – særlig med tanke på nye USA-toll, usikkerhet om nivået på de forestående fjerdekvartalsrapportene og tiltagende renteuro.

Internasjonal renteuro tiltar

Dagens norske inflasjonstall var mer eller mindre i tråd med forventingene, og med en kjerneinflasjonsrate de siste tolv månedene på 2,7 prosent nå i desember, støtter dette fint oppunder at Norges Bank kan begynne å kutte renten i mars.

Internasjonalt tikker imidlertid en rekke statsrenter kraftig oppover. I USA har renten på tiårige statsobligasjonsrenter bare siden i fjor høst steget med rundt ett prosentpoeng, til 4,7 prosent, og er dermed ikke langt unna fem prosent. Passeres dette nivået, vil aksjemarkedene kunne få seg en ubehagelig overraskelse, påpeker påtroppende investeringsdirektør i Formue, Pål Ringholm, til Kapital i en artikkel om sofistikerte kredittprodukter og den høye risikoen rundt disse.

I Storbritannia er tilsvarende renter også på full fart oppover, og ligger i dag på nivåer vi ikke har sett siden finanskrisen. Franske statsrenter har gått voldsomt de siste fire ukene, og en fellesforklaring bak de brede renteoppgangene skyldes investorenes frykt for at de massive statsbudsjettunderskuddene nær kommer ut av kontroll, samtidig som underskuddene gir grobunn for høyere inflasjon.

Mens Oslo Børs elegant hopper bukk over all statsrenteuro, sniker uroen seg til gjengjeld inn i valutamarkedene. Det britiske pundet har på kort tid svekket seg markant mot både dollar og euro siste måned. Svekkelsen har særlig fått drahjelp av data som viser at Storbritannias nye Labour-regjering har tatt opp langt større lån enn forventet.

Bankene tilbyr i dag innskuddsrenter på godt over fire prosent, noen vi mener et et godt plasseringsalternativ i så usikre børstider som nå. Trå varsomt på Oslo Børs, blir altså hovedbudskapet fra Kapital også inn mot neste handelsluke.

Sigurd E. Roll

Investoransvarlig Kapital