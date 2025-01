Ved inngangen til 2024 ble tidligere Nordnet-sjef Anders Skar styreleder og investor i Fixrate.

Fintech-selskapet har laget en markedsplass for bankinnskudd rettet mot bedriftsmarkedet. Den ble etablert i 2017.

Selskapet har de seneste årene opplevd solid vekst, men da de i fjor vår også åpnet opp for at bedrifter kunne kjøpe rentefond gjennom plattformen deres, tok det helt av, skriver Dagens Næringsliv.

Fixrate (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 23,0 15,7 Driftsresultat 0,6 −0,7 Resultat før skatt 0,1 −0,9 Årsresultat 0,1 −0,9

Eiere: Belling (Brynjar Ellingsen, 30,5 %), Renterisiko (Einar Theodor Bangstad, 25,2 %), Schibsted Growth (12,8 %), Labog (Gunnhild Landsem og Bjørn Oddvar Landsem, 11,1 %), Sigurd Stendal (7,8 %), andre (12,6 %).

41 milliarder i portefølje

– Vi gikk fra null til 18 milliarder i fond. Primært fra store kunder, sier gründer og daglig leder Brynjar Ellingsen til DN.

Selskapet melder om kjempevekst i 2024: Den totale porteføljen fra kundene er nå på 41 milliarder kroner, 75 prosent opp fra året før.

Målet for 2025 er å fortsette å vokse, og for å få til det har Ellingsen fått med Bjørn Erik Sættem på laget som kommunikasjonssjef. Sættem har jobbet som spareøkonom i Nordnet de siste syv årene, men sa opp jobben i fjor høst for å gå til Fixrate.

– Et mareritt

Nå er ambisjonen at Fixrate skal bli for bedrifter det Nordnet er blitt for privatinvestorer.

– Jeg kan ikke ringe til banken min og be om en høyere rente. Da må jeg flytte pengene til en annen bank, og for en bedrift er det et mareritt. Du må gjennom en haug med skjemaer. Og dette har Fixrate løst, sier Sættem til DN.

Bjørn Erik Sættem jobbet som spareøkonom for Nordnet i syv år.