Oslo Børs er i 15-tiden fredag opp 0,5 prosent til 1.480,74 poeng. Dermed ligger hovedindeksen an til en ny toppnotering. Forrige rekord var 1.472,91, og intradagstoppen er allerede brutt.

Nordsjøoljen Brent stiger hele 3,5 prosent til 79,66 dollar fatet, mens referanseprisen på europeisk gass (TTF) er ned 2,0 prosent til 44,06 euro pr. megawattime.

Det er shippingfest på Oslo Børs, med Frontline i spissen – opp hele 9,9 prosent til 193,30 kroner. Okeanis stiger 8,8 prosent, Stolt-Nielsen er opp 7,3 prosent, Hafnia er opp 6,0 prosent, mens BW LPG, Avance, opp 4–6 prosent. Shippingindeksen er opp hele 4,7 prosent

På mandag ble 134 kinesiske militære selskaper, inkludert datterselskaper, svartelistet av USA, som betyr at de ikke kan inngå kontrakter for varer eller tjenester med USA (seksjon 805). Listen inkluderer Cosco Shipping, som er morselskapet til Kinas største containerrederi, og også oljetankrederi.

Havnoperatøren Shandong Port Group har også meldt at de vil bannlyse tankskip fra havnen som er underlagt sanksjoner.

Det florer fredag også rykter om at USA skal sanskjoner nye russiske skip. Kilder av Reuters melder at over 180 tankskip som frakter russisk olje står i fare.

Les også Ser trigger i stortank Sanksjoner i tankmarkedet kan gi attraktive veddemål på børs, mener Pareto Securities-analytiker Eirik Haavaldsen. Han anbefaler Frontline, Okeanis og DHT.

– Meningsløst å linke dette mot tapt Frontline-inntjening En stadig akselererende skyggeflåte har vært med på å presse inntjeningen nedover i tankmarkedet de seneste par årene.

Oljeaksjer i grønt

Equinor er opp 1,9 prosent, Aker BP stiger 3,6 prosent, og Vår Energi styrkes 3,6 prosent.

Pareto Securities kutter sitt kursmål på Norske Skog til 20 fra 32 kroner og gjentar holdanbefaling. Aksjen faller hele 9,6 prosent til 20,74 kroner.

Bergen Carbon Solutions var opp 19 prosent før kl. 12:00, da en rekke småsparere planla kursmanipulasjon. Like før kl. 15 er aksjen ned 4,1 prosent.

Christen Sveaas-dominerte Sea 1 Offshore har bestemt seg for å utbetale et ekstraordinært utbytte på 7 kroner pr. aksje. Aksjen stiger hele 21,6 prosent til 30,45 kroner.

Kongsberg Gruppen fortsetter fallet fra torsdag, og er ned 1,7 prosent til 1.240 kroner.

Les også Ser 30 prosent oppside i halvlederkjempe Kepler venter sterke tall fra Nordic Semiconductor, Pareto sabler ned industriaksje etter kvotereduksjon og Arctic jekker opp handelsaksje etter kvartalsoppdatering. For å nevne noe.

Nordic Semiconductor stiger 1,8 prosent til 108,90 kroner. Analytiker Sebastien Sztabowicz i Kepler Cheuvreux hever kursmålet fra 130 til 140 kroner,

Nest største eier i gruvevirksomheten Rana Gruber, Leonhard Nilsen & Sønner, har solgt 1 million aksjer. Kursen er ikke oppgitt, men sluttkursen torsdag var 74,80 kroner. Imidlertid viser data fra Infront at det gikk en blokk på 1 million aksjer til en kurs på 71,00 kroner, tilsvarende en rabatt på 5 prosent. Aksjen faller 3,7 prosent til 72,00 kroner.

DOF Group er fjerde mest omsatt i 15-tiden – 150 millioner kroner, og stiger 2,5 prosent.